"Застукав на гарячому": український дрон Pegas підірвав танк ЗС РФ і зірвав обстріл (відео)

При ураженні ворожої броньованої техніки військові могли скористатися українським дроном-камікадзе Pegas.

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Українські військові з бойової групи М2 знищили за допомогою безпілотних літальних апаратів російський танк. Відповідні відео опублікували виробники й постачальники FPV-дронів "Ескадрон" у своєму Telegram-каналі в четвер, 21 вересня.

На відео дрон-камікадзе, якого страхує безпілотник-розвідник, летить до своєї мети — танку ЗС РФ. Бронетехніка окупантів їхала прокатаною іншими машинами колією. Оператор БПЛА направив у бік танка дрон, який вразив танк у той момент, коли він заїхав у невелику посадку. А безпілотник-розвідник зняв з висоти пташиного польоту, як на корпусі танка спалахнув вогонь і за кілька секунд його заволокло густим сірим димом.

"Черговий дрон-камікадзе з нашого конвеєра взяв участь у знешкодженні ворожого стріляючого мотлоху. Як бачите, застукав окупантів на гарячому", — підписали виробники безпілотників відео.

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Судячи зі смайлика, що зображує голову коня, який розробники поставили у своєму повідомленні, можна припустити, що під час знищення російського танка військові скористалися FPV-дроном Pegas.

Нагадаємо, 15 вересня дрон ЗСУ знищив російський танк за $3 млн. Бронетехніка окупантів була захована в посадці. Саме туди оператор безпілотника відправив ударний дрон. БПЛА влучно вразив свою ціль, вдаривши Т-52 у вразливу зону — під вежу. Танк спалахнув і через кілька секунд у ньому почав детонувати боєкомплект.

Також ми писали про те, що дрони ЗСУ розправилися з "примарним перегонником" і "хробаком" — вразили танки ЗС РФ. Один із танків, який вдалося ліквідувати тільки після третього влучення дрона, обійшовся російській армії в $3 млн.