Бойові дрони проти Китаю: нова стратегія США перетворить БПЛА на справжню суперзброю

США готуються до можливого збройного конфлікту з Китаєм, вводячи у свою стратегію все більше дронів, систем РЕБ і некінетичної зброї.

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Нова стратегія ВПС США передбачає провідну роль безпілотників, що працюють у парі з винищувачами, у майбутніх боях у Тихоокеанському регіоні. Передбачається також нарощування кількості бойових БПЛА до 2030 року. Фокус розбирався, що саме стоїть за цією стратегією США, які бачать у Китаї реальну загрозу.

БПЛА і літаки: чому вони повинні працювати разом

Космічні сили США розглядають дрони не як окремі бойові одиниці, а як складову частину програми Collaborative Combat Aircraft (CCA — спільний бойовий літак) ВПС, де компанію пілотованому винищувачу складає безпілотник зі штучним інтелектом і озброєнням на борту. Так, нещодавно CCA стала основною темою обговорення на конференції Асоціації Повітряно-космічних сил. Раніше цього року ВПС заявили, що планують інвестувати понад 6 млрд доларів у концепцію, розробку та реалізацію CCA до 2028 року. Представники ВПС заявили, пише The Drive, що до зазначеного терміну армія має отримати щонайменше 1000 CCA для 200 бойових літаків Next-Generation Air Dominance (NGAD) і 300 літаків F-35, але, як підкреслює видання, парк дронів може виявитися набагато більшим.

Програма Collaborative Combat Aircraft передбачає спільні вильоти літаків і БПЛА Фото: USAF

У ВПС підкреслюють, що такі дрони мають бути відносно дешевими, мати можливість працювати самостійно і в парі, щоб бути рентабельними і відповідати потребам командирів Індо-Тихоокеанського регіону, до якого, зазначимо, входить Китай.

Стратегія Тихоокеанських ВПС (PACAF) запропонувала структурний погляд на очікувану роль CCA в Тихому океані: "Інтегруючи безпілотні бойові літаки для виконання різних завдань, ми продовжуємо розвивати повітряний бій. Уже ясно, що ці системи збільшать бойову дальність і маневреність, одночасно знижуючи ризик втрат".

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Дрони — зброя проти Народно-визвольної армії Китаю

Генерал Кеннет Вільсбах, очільник PACAF, детально розповів журналістам про те, як БПЛА стримуватимуть ворогів, а саме — Народно-визвольну армію Китаю (НВАК) і особливо Ракетні сили НВАК, а також Північнокорейські збройні сили. За його словами, велика кількість дронів-цілей у небі повинна буде змусити противника вагатися, — які саме боєприпаси варто використовувати? Генерал наголосив, що чисельно БПЛА мають у рази перевершувати кількість пілотованих літаків, а також володіти найрізноманітнішими характеристиками, — навіть такими, що не дадуть змоги ворогу розпізнати в них серйозну загрозу. Він зазначив, що деякі дрони будуть "викликати вогонь на себе": їх використовують лише для того, щоб противник витратив даремно якомога більше боєприпасів. Інші машини відволікатимуть увагу від винищувачів п'ятого покоління, які виконують бойові завдання.

Щодо того, де саме в Тихоокеанському регіоні CCA-безпілотники розташовуватимуться і застосовуватимуться, то генерал зазначив: "... Вони нам знадобляться практично скрізь". Крім того, Вільсбах підтвердив виданню Stripes, що старі і "законсервовані" тихоокеанські бази знову почнуть функціонувати, щоб зробити можливим базування і запуски літаків. За словами Вільсбаха, всі льотчики PACAF, незалежно від спеціальності або обов'язків, повинні будуть навчитися працювати спільно з дронами.

Супутниковий знімок міжнародного аеропорту Тініан, зроблений Planet Labs, у червні 2023 року. На північному заході видно нову споруду для ВПС США Фото: Google Earth

Наразі інформація про відновлення аеродрому B-29 Superfortress на острові Тініан (Північні Маріанські острови) отримала підтвердження. Побудована там під час Другої світової війни злітно-посадкова смуга заросла джунглями, за словами генерала, але військові планують розчистити її від чагарників і оновити покриття, щоб отримати досить велику базу. Вільсбах згадав і про "додаткові проєкти в регіоні", але відмовився назвати їхнє місцезнаходження.

Крім дронів: що ще США задіють проти КНР

Стратегія PACAF передбачає застосування некінетичних оборонних рішень, таких як засоби радіоелектронної боротьби, потужні мікрохвильові та лазерні технології.

Генерал Кеннет Вільсбах вважає електромагнітну зброю спрямованої енергії доволі перспективною для захисту баз на додачу до наявних систем протиповітряної та протиракетної оборони, як-от "Патріот" і "Залізний купол".

"Нам дійсно потрібні всі три системи, щоб захистити себе від різних видів зброї", — сказав військовий.

Він додав, що ВПС придивляються до "багатообіцяючих технологій", таких як потужні мікрохвильові та лазерні установки, які, "хоча і не зовсім готові до використання", але зможуть коли-небудь захистити бази в Тихому океані. Нагадаємо про нещодавнє тестування системи THOR, якій вдалося збити рій дронів. ВПС США, за словами генерала, має власну зброю спрямованої енергії DE M-SHORAD, встановлену на бронемобіль Stryker.

Як працює система THOR

На базах ВПС США в Індо-Тихоокеанському регіоні, окрім винищувачів і бомбардувальників, розташовуватимуться літаки дальнього радіолокаційного виявлення у поєднанні з новим спектром озброєнь, які "фундаментально змінять бойовий простір", згідно зі стратегією PACAF. Очікується, що стелс-бомбардувальник B-21 Raider, бойовий реактивний літак Next-Generation Air Dominance і E-7 Wedgetail надійдуть на озброєння не пізніше 2030 року, як і спільна вдосконалена тактична ракета AIM-260 (JATM).

Вільсбах сказав, що літаки F-15EX Eagle II також зможуть знайти застосування. Ця "заміна" F-15C, за словами генерала, може похвалитися "здатністю нести озброєння" — майже 13 607 кг пального і боєприпасів, — а також великою бойовою дальністю в 1287 км, що дає їм змогу служити свого роду бомбардувальниками.

Поряд з удосконаленою тактикою, методами і процедурами, які ВПС США розробляють для експлуатації нових літаків і БПЛА, Кеннет Вільсбах заявив: "Я цілком упевнений, що ми збережемо нашу перевагу".

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