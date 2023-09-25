Оператори України готуються до блекаутів: обіцяють, що відключень зв'язку буде менше

Оператори зв'язку закупили генератори, акумулятори та готові до багатогодинних відключень енергії.

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Основні оператори мобільного зв'язку після торішніх зимових блекаутів через обстріли енергетичної інфраструктури України з боку російських окупантів цього року ретельніше підготувалися до можливих відключень енергії. Про це повідомляє сайт ТехноФан.

Минулої зими інженери компаній робили справжній подвиг, як і наші енергетики, які робили все можливе, щоб попри обстріл у людей був мобільний зв'язок і вони могли зв'язуватися зі своїми рідними та близькими. З огляду на ситуацію минулої зими кожен з операторів ретельно підготувався до ймовірних обстрілів критичної інфраструктури.

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lifecell

Компанія lifecell повідомила, що активно збільшує кількість акумуляторних батарей і генераторів на своїх технологічних майданчиках. Це дасть змогу забезпечити незалежне живлення для мобільного зв'язку та Інтернету навіть у разі відключення електроенергії. Компанія також зазначає, що готова до тривалих перебоїв у постачанні електроенергії та має альтернативні джерела живлення для своїх базових станцій. У компанії запевняють, що на додатковому живленні можу забезпечити зв'язок до 7 — 9 годин.

Київстар

Компанія вже забезпечила свої технологічні майданчики стаціонарними та переносними дизель-генераторами, в кількості понад 2 тисячі одиниць. Це дасть змогу забезпечити незалежне живлення ключових базових станцій, комутаторів та іншого критичного обладнання оператора в разі відключення основного живлення. Київстар планує до кінця поточного року забезпечити джерелами безперебійного живлення 70% мережі фіксованого інтернету.

Vodafone

Компанія Vodafone забезпечила автономне живлення своїх майданчиків з базовими станціями на 100%. Використовувані батареї можуть забезпечувати роботу мережі протягом 4-5 годин навіть без основного живлення. Ці заходи забезпечують упевненість, що мобільний зв'язок та інтернет продовжать працювати деякий час в умовах можливого повторного блекауту, стверджують у компанії.

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