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Діджитал

Тайвань розробляє аналог Switchblade, але в 10 разів потужніший: захищатиме від Китаю

Дрон Type 2, Тайвань, дрон-камікадзе
Фото: Facebook | Дрон Type 2 потрібен для знищення важкої техніки противника

Передбачається, що нові безпілотники зможуть знищувати важко броньовані цілі та великі об'єкти, використовуючи автономну систему наведення.

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Військові інженери Тайваню активно працюють над створенням дрона-камікадзе Type 2, який стане потужнішим аналогом знаменитого американського безпілотника Switchblade, що знищує російських окупантів в Україні. Про це повідомляє South China Morning Post.

У Тайваню вже є дрон-камікадзе Type 1, який створений на основі Switchblade 300, але армія хоче отримати потужніший ударний безпілотник, оскільки загроза вторгнення з боку Китаю тільки зростає. Новий дрон буде оснащений вбудованими боєголовками та буде здатний баражувати над ціллю або в районі патрулювання до моменту удару. За даними Національного інституту науки й технологій Чжун-Шаня, провідного виробника зброї на острові, безпілотник сконфігуровано для трубчастого запуску з таких платформ, як вантажівки, літаки й кораблі.

Інженери стверджують, що дрон-камікадзе Type 2 завдяки збільшеним розмірам і потужнішій боєголовці буде в 10 разів смертоноснішим за свого попередника. Точних технічних характеристик творці БПЛА поки що не наводять, але попередня версія дрона-камікадзе, Type 1, має дальність польоту з дистанційним управлінням до 10 км і можливість зависання над патрульованою територією протягом 15 хвилин. Type 1 поміщається в солдатському рюкзаку і запускається через пневматичну трубку або за допомогою повітряного тиску.

Так само Type 1 вже зараз проходить випробування та оснащений електрооптичною та інфрачервоною системою, аналогічною тій, що використовується його американським аналогом. Але оскільки Type 1 відносно малий, його руйнівні можливості обмежені порівняно з Type 2, коли йдеться про атаку великих об'єктів або важко броньованих цілей.

Як і багато сучасних безпілотників Type 2 містить у собі базу військових цілей і бойових машин передбачуваного противника, щоб за допомогою штучного інтелекту розпізнавати ці цілі. Type 2 має всі необхідні системи електрооптичного та інфрачервоного стеження за об'єктами. Так само Type 2 оснащений системою, що дає змогу переводити оператору управління вогнем у ручний режим, щоб запобігти захопленню цілі, яку не слід атакувати.

Місцеві експерти заявили, що, хоча Type 2 виглядає більш досконалим безпілотником-камікадзе, потрібен час, щоб повністю розробити та масово виробити цю зброю для використання у військових цілях. Міністерство оборони Тайваню може ухвалити рішення про купівлю американських дронів, якщо вітчизняний БПЛА не відповідатиме вимогам або якщо його неможливо буде виготовити за досить короткі терміни у великих кількостях.

Раніше Фокус розповідав, що Тайвань отримає ракетні дрони JACKAL. Ці турецькі безпілотники озброєні ракетницями для знищення танків і вертольотів.