"Дуже відстаємо": боєць ЗСУ розібрав трофейний дрон-камікадзе і розкрив, як їх подолати

Українським виробникам та військовим є, чому повчитися у окупантів, зокрема варто спростити керування FPV-дронами для недосвічених операторів, вважає Євген Строкань.

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Російська армія використовує проти Сил оборони України дуже багато дешевих дронів-камікадзе і доволі ефективно. Про це український військовий Євген Строкань написав у соціальній мережі Х (Twitter) і поділився своїми ідеями, як з ними боротися.

Він повідомив, що нещодавно на одну з позицій ЗСУ прилетів російський дрон з керуванням від першої особи (FPV), який не вибухнув, і це дозволило дослідити, як він влаштований. Воїн зазначив непоганий підбір компонентів, багато з них використовують і українські виробники, але є й суттєві відмінності. Наприклад, раму у РФ посилили окремими вуглецевими паличками, ймовірно, не стільки для міцності, скільки для боротьби з вібраціями.

Квадрокоптер явно серійного виробництва, бо на ньому вибитий порядковий номер. За оцінкою Євгена Строконя, росіяни зібрали апарат на швидку руку, при цьому витративши близько $500 — це більше, ніж витрачають більшість українських команд. Як довідався військовий, модель називається "Владлен Татарський" (на честь загиблого "воєнкора"), зроблена в рамках проєкту "Судний день" і дуже розпіарена в РФ. Таких дронів зібрали аж 12 000 одиниць, і всі — на приватні кошти.

Електроніка дрона-камікадзе ЗС РФ "Владлен Татарський" Фото: Twitter

Дослідивши обладнання "Владлена" Євген дійшов до висновку: виробники сильно урізали його можливості, щоб зробити керування якомога простішим для солдатів ЗС РФ. Коптер дуже повільно повертається довкола своїх осей (100 градусів на секунду), даючи недосвіченому оператору точніше вибрати маршрут.

"Мені здається, що нам теж треба подумати над подібною схемою застосування FPV. Тобто для новачків (в реальності для більшості) робити простіші і дешевші FPV. І в результаті такі FPV будуть займати десь 80% від всіх", — прокоментував боєць.

На відміну від самого БПЛА, боєприпас для нього, скоріше за все, робили вже самі військові прямо в окопі. Це була пластикова трубка, набита пластидом, а ззовні на скотч приклеїли сталеві кульки від підшипника, загальною маса вийшла близько 2 кг. Підривати такий пристрій мав детонатор від гранати РГО.

Рама дрона-камікадзе з серійним номером Фото: Twitter

"Тобто пожертвували ймовірністю спрацювання в угоду простоти зведення боєприпасу. Бо там просто витягнув кільце і пташка полетіла, а коли вдарилась об щось — бадабум. Але проблема в тому, що коли таке попадає в сітку — відбувається неспрацювання. Тому дуже наполягаю на накриванню всього можливого сітками. От вам якраз результат як воно рятує життя", — пояснив автор допису.

Акумулятор росіяни поставили місткістю 6500 мАч — цього вистачає для удару на відстані 7-8 км, але за потреби можна його змінити. Фабрично заявлена тяга моторів (на 1 мотор) з гвинтами 9*5*3 при 50% тяги і 24 вольтах:1 020 г; при 100% тяги і 24 вольтах — 3041 грам. Коптер використовує частоти у діапазоні 1,3 ГГц для передачі відеосигналу і 800-900 МГц — для управління, що є нормальною практикою.

Акумулятор дрона "Владлен Татарський" Фото: Twitter

"У росіян з безпілотниками все добре. FPV їхніми нас засипають горою. В цьому плані ми від них дуже відстаємо", — підкреслив Євген Строкань.

Він запропонував захищати позиції Сил оборони звичайними маскувальними або рибальськими сітками з великою клітиною, вішаючи їх зверху та з боків — тоді велика ймовірність, що ворожий дрон-камікадзе просто застрягне і здетонує, а оператор навіть не побачить пастку.

Своєю чергою, українцям варто перестати користуватися кустарними боєприпасами для FPV-дронів, а виготовляти їх масово, стандартизовано і на державному рівні. Краще одразу споряджати дрони бойовою частиною, а потім все разом обліковувати на складах і списувати як одну одиницю.

Мотор дрона "Владлен Татарский" Фото: Twitter Камера дрона "Владлен Татарський" Фото: Twitter

"Боєприпас має бути простий для експлуатації, а підготовка до експлуатації — значно простіша, ніж те, що пропонують виробники в Україні зараз (купа запобіжників і танці з бубнами). Також боєприпас має бути з функцією самоліквідації, щоб вже наша пташка не повисла на сітці", — додав Євген.

На думку воїна, українцям зараз варто жертвувати гроші саме на дрони та створювати соціальний запит на виробництво FPV-ударників державою у дуже великих кількостях. При вартості 20 тисяч гривень за штуку можна придбати 45 таких БПЛА лише за ті кошти, які хотіли витратити на дитячі барабани в бомбосховища Києва (понад 890 тисяч гривень), приблизно стільки ж коштує один постріл для протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

"А за ціною одного танка можна закупити 4000 FPV. Просто вдумайтесь. Але нам треба десятки тисяч FPV-камікадзе на місяць. Такий запит може покрити тільки держава. Тому дуже важливо про це говорити", — підкресли військовослужбовець.

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