Аеророзвідники успішно "повернули" ударний дрон окупантам (відео)

Захоплений БПЛА подолав 8,5 кілометра до позицій ЗС РФ, де й уразив техніку росіян.

Related video

Українські аеророзвідники використовували FPV-дрон росіян для того, щоб вдарити ним же по позиціях противника. Про це розповів пілот групи ударних FPV-дронів "Кобра" 102-ї бригади з позивним "Сора" в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, на позиції Збройних сил України прилетів FPV-дрон ЗС РФ, який з якихось причин не здетонував і не завдав нікому шкоди. Ба більше, його вдалося зберегти.

"Ми, люди з Франківська, виховані: ми не забираємо чуже — ми віддаємо. І вирішили, франківська натура, повернути ворожий FPV-дрон. Я не був упевнений, що він полетить, але він полетів і дуже вдало", — розповів журналістам військовий.

Безпілотний літальний апарат не тільки піднявся в повітря, а й пролетів 8,5 кілометра до позицій російських окупантів. Там він розірвався, пошкодивши техніку противника.

Важливо

"Накривають" зону в 100 кв м: ЗСУ застосували на фронті незвичайні FPV-дрони (відео)

Зазначимо, що штурман FPV-дрона з позивним Кобра в лавах ЗСУ воює проти росіян від початку повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року хлопець працював офіціантом і барменом. Його брат — нині пілот FPV-дрона з позивним Сора — був тату-майстром. Повномасштабна війна застала їх в Івано-Франківську.

Нагадаємо, 12 жовтня під Авдіївкою дрони ЗСУ знищили танки окупантів. Для того, щоб уразити бронетехніку противника, українські бійці застосували безпілотники з системою скидання боєприпасів.

Того ж дня військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ. На відеокадрах оператор безпілотника спрямував дрон-"самогубцю" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину.