Китай скорочує поставки графіту: світове виробництво акумуляторів під загрозою

Графіт необхідний для виробництва майже всіх електромобілів. Через обмеження моделі китайського виробництва можуть подешевшати, а західні — подорожчають, кажуть експерти.

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Китай запровадив систему дозволів на експорт деяких графітових продуктів, які необхідні у виробництві батарей для електромобілів, аргументувавши це рішення "захистом національних інтересів". Про це повідомляє агентство Reuters.

КНР є найбільшим у світі виробником і експортером графіту і переробляє понад 90% цієї речовини на матеріал, який використовується практично в усіх анодах акумуляторів електромобілів. Йдеться про два типи графіту, включно з синтетичним графітовим матеріалом високої чистоти, високої твердості та високої інтенсивності, а також природним лускатим графітом і продуктами з нього.

Такий крок став відповіддю на плани Євросоюзу ввести мита на китайські електромобілі, повідомляє агентство. Так само експерти вважають, що це додатковий удар у відповідь на технологічні санкції з боку США, які з грудня ще сильніше обмежать Пекін в отриманні технологій напівпровідників і процесорів для розвитку штучного інтелекту.

"Це був несподіваний крок Китаю і він застав нас зненацька, — сказав Reuters К'єн Хуїнь, комерційний директор Alkemy Capital Investments, яка займається розробкою проєктів у секторі енергетичних перехідних металів. — Ми не думали, що таке обмеження буде введено так швидко".

Обмеження змусять виробників на Заході та в Азії шукати альтренативи графіту для акумуляторів Фото: Facebook

Яка офіційна аргументація Китаю

У Пекіні кажуть, що обмеження на експорт графіту сприяють забезпеченню безпеки та стабільності глобального ланцюжка постачань і виробничого ланцюжка, а також сприяють кращому захисту національної безпеки та інтересів.

"Цим рішенням Китай говорить Заходу, що ми не збираємося допомагати вам виробляти електромобілі, ви маєте знайти свій власний спосіб збирати акумулятори", — сказав Reuters генеральний директор Northern Graphite Г'юг Жакмен.

Міністерство торгівлі Китаю офіційно не заявляє, що подібні обмеження запроваджено саме проти Заходу, адже, за даними китайської митниці, найбільшими покупцями графіту є не лише США та ЄС, а і Японія, Індія та Південна Корея.

У південнокорейській Hyundai Motor Securities вже заявили, що шукатимуть термінові альтернативні поставки з Австралії та США. "Нові обмеження на графіт південнокорейським фірмам, які значною мірою залежать від Китаю в імпорті цієї сировини, доведеться шукати альтернативи, як-от копальні в США або Австралії, але це, ймовірно, збільшить витрати на виробництво", — сказав Кан Донг-джин, аналітик Hyundai Motor Securities.

Головний представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що країна "зробить відповідні кроки", якщо Китай своїми діями порушує правила Світової організації торгівлі. Японія збирається провести з Китаєм переговори з приводу поставок графіту.

Експерти агентства зазначають, що обмеження експорту графіту є черговим застосуванням "сировинної зброї" з боку Китаю. З 1 серпня Китай запровадив жорсткі рамки на експорт найважливіших для напівпровідникової промисловості металів: галію і германію. Це призвело до зростання акцій китайських компаній і привнесло деякі, але не надто критичні труднощі для виробництва напівпровідників на Заході.

Аналіз річної пропозиції та попиту на графіт Фото: REUTERS

Чим загрожує "графітова війна"

Звісно, після оголошення про посилення експорту поставок за межі Китаю акції китайських виробників автомобілів та акумуляторів значно зросли, інформує Reuters. Але експерти ринку не можуть чітко відповісти, наскільки серйозні проблеми це створить для автовиробників. Річ у тім, що ціни на лускатий графіт і так впали на 25% через скорочення попиту на електромобілі.

З іншого боку, в короткостроковій перспективі надлишок графіту допоможе здешевити місцеве виробництво електромобілів, а ось у західних автовиробників можуть виникнути серйозні проблеми не стільки з поставками, скільки зі збільшеною ціною через логістику.

Але в довгостроковій перспективі ця заборона активізує зусилля гірничодобувних компаній за межами Китаю з реалізації графітових проєктів, як і зусилля з пошуку альтернатив для хімічного складу акумуляторів, стверджують експерти Reuters.

Раніше Фокус повідомляв, що виробництво батарей скоро потребуватиме енергії всієї Швеції або Норвегії. Проте дослідження пророкує, що загальні потреби в енергії можуть знизитися в майбутньому.