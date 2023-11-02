Слони, вулкани та стародавні міста: дрон допоможе відвідати унікальні місця онлайн (відео)

Усі охочі можуть віддалено і в реальному часі керувати БПЛА, що літає над обраним заповідником, але тільки півгодини.

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Сервіс NatureEye пропонує подорожувати заповідниками в різних куточках світу, віддалено керуючи безпілотними літальними апаратами. Про це повідомляє медіа New Atlas.

Політ безпілотників триває 30 хвилин і коштує $95, до 50% доходів компанія обіцяє витрачати на охорону природи в різних районах. Наразі можна вибрати екскурсію з обмеженого списку, представленого на сайті, Але засновники сервісу обіцяють найближчим часом відкрити для клієнтів пагорби Кьюлу в Кенії, Слонові піски в Ботсвані, вулкан Гверф'ялл в Ісландії, Мачу-Пікчу в Перу, річку Меконг у Камбоджі та косу Дангенесс у штаті Вашингтон.

Після оплати користувачеві доведеться пройти онлайн-тренування з управління БПЛА тривалістю 5-10 хвилин, після чого йому передають під контроль справжній квадрокоптер DJI Mavic 3 Enterprise або Mavic 2 Zoom, який знаходиться на території заповідника. Відвідувач може оглядати пейзаж через HD-камеру дрона, керуючи ним у режимі реального часу, через програму на екрані комп'ютера або планшета. Найяскравіші моменти можна сфотографувати, а потім завантажити знімки на пам'ять після закінчення подорожі.

Інтерфейс NatureEye для управління дронами Фото: New Atlas

Поки дрон перебуває в повітрі, місцевий гід буде на зв'язку з оператором БПЛА і розповість про визначні пам'ятки та цікаві об'єкти, над якими пролітає дрон. За необхідності, супроводжуючий може перехопити управління дроном.

Головний адміністратор NatureEye Мішель Вейл стверджує, що їхня система всеспрямованого запобігання зіткненням із перешкодами не дасть дронам врізатися у тварин, дерева та інші перешкоди. Безпілотники також мають обмеження за швидкістю, висотою і місцем розташування, а зліт і посадка здійснюються автоматично. Спеціальні пропелери зводять до мінімуму шум під час польоту, щоб не турбувати диких тварин.

Нагадаємо, у вересні фанати онлайн трансляції допомогли врятувати життя туристу на Алясці. Глядачі побачили розпатланого і змученого негодою мандрівника, який щось пробурмотів в об'єктив камери. Вони одразу повідомили про ситуацію рейнджерам, які зайнялися пошуком чоловіка.

А на початку червня 2015 року стало відомо про те, що авіакомпанія вперше оглянула лайнер за допомогою БПЛА. Бортове обладнання безпілотника дає змогу з високою точністю виявляти місця потрапляння блискавок у літак і передавати їхні точні координати оператору