У Британії представили робота "Дракон": чому він потрібен ЗСУ для прориву російської оборони

Нова машина отримає захист від вибухів мін, ударів артилерії та протитанкових ракет, щоб вони не заважали виконанню завдання.

Related video

Компанія Advanced Blast & Ballistic Systems (ABBS) з Великої Британії придумала робота Dragon UGV, призначеного для розмінування. Розробники показали концепт на конференції SAE Media Group Future Armored Vehicles Survivability (FAVS) 2023 у Лондоні 13-15 листопада, передає портал Janes.

Вони описали Dragon ("Дракон") як "автономний наземний транспортний засіб" — Unmanned ground vehicle або скорочено UGV. Робота планують обладнати десятками коліщаток-котків, які наїжджатимуть на міни і підриватимуть їх, знищуючись при цьому самі. Ймовірно, військові зможуть швидко їх замінювати.

За даними Janes, британські інженери придумали концепцію 2023 року, коли дізналися про проблеми Сил оборони України з подоланням російських мінних полів під час контрнаступу. Dragon має бути легшим і більш захищеним від вибухів мін, а також ударів артилерії і протитанкових керованих ракетних комплексів (ПТКР), ніж інші машини, які використовує Україна та її союзники для розмінування.

Британські інженери показали, як влаштований робот Dragon Фото: janes.com

Поки ABBS представила тільки рендер — комп'ютерну модель Dragon UGV, і не розкриває, на якій стадії розробки перебуває проєкт. Видання Defence Express вважає, що така машина стала б у пригоді ЗСУ для прориву на передовій, оскільки російські війська створили на окупованих територіях 6000 км укріплень.

Раніше повідомляли, що армія Росії побудувала кілька ліній загороджень глибиною від 10 до 40 км, які складаються з протитанкових ровів, "їжаків", бетонних пірамід "зубів дракона", дроту, а проміжки заповнюють мінні поля найвищої щільності. За інформацією Міноборони України, на одному квадратному метрі можуть лежати 2-3 міни — такого не було в жодній країні, що воювали. Саме тому розмінування стало для ЗСУ дуже складним і небезпечним завданням.

Союзники поставили Україні чимало інженерно-саперної техніки, зокрема:

протимінний комплекс M58 MICLIC зі США;

броньовану інженерну машину Wicent1 з Німеччини;

інженерну машину NM189 Ingeniorpanservogn з Норвегії;

інженерну машину M1132 Stryker зі США;

штурмову машину M1150 ABV зі США;

машину розмінування Keiler з Німеччини;

каткові трали для важкої бронетехніки.

Найчастіше така техніка наїжджає на міни тралами з вибухівкою або ж перекопує землю, викидаючи їх убік від проходу. Попри значну допомогу партнерів, українським військовим усе ще не вистачає коштів для розмінування.

На початку листопада писали, що в Україну поставили машини розмінування M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV). Побудовані на базі танків Abrams, вони оснащені плугом і системою підриву.