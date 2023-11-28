Ціни на акумулятори у світі рекордно впали вперше з 2018 року: експерти знайшли причину

Літій та інші метали подешевшали, а виробники зробили більше батарей, ніж потрібно. У найближчі роки прогнозують зниження цін до 100 доларів за кВтг.

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Ціни на літій-іонні акумулятори у 2023-му році знизилися на 14% після безпрецедентного зростання у 2022-му. Про це свідчить щорічне дослідження організації BloombergNEF. —

Середня ціна на акумулятори у світі у 2023 році становила 139 доларів за кіловат-годину (кВтг), тоді як у 2022-му була 161 долар за ту саму одиницю. Аналітики зазначили, що це найсильніше падіння на ринку батарей з 2018 року, і його причина зовсім інша.

Графік вартості акумуляторних батарей у 2023 році Фото: Bloomberg

Середня ціна акумуляторної батареї — це результат більш ніж 300 опитувань, які дослідники провели серед покупців і продавців літій-іонних батарей, що використовуються в пасажирських електромобілях, комерційних автомобілях, автобусах, дво- і триколісних транспортних засобах і стаціонарних сховищах. Ціни варіюються залежно від сектору: найнижчі ціни на електробуси та комерційні автомобілі в Китаї становлять 100 доларів США за кВтг. Середні ціни на повністю електричні пасажирські автомобілі становили 128 доларів за кВтг.

Історично основним чинником падіння цін на акумулятори були технологічні інновації. У 2023 році падіння цін насамперед пов'язане зі зниженням вартості матеріалів, адже ключові метали, особливо літій, різко подешевшали з січня через значне зростання виробничих потужностей на всіх етапах ланцюжка створення вартості акумуляторів, від сировини та компонентів до енергетичних елементів і блоків.

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Виробники очікували великих замовлень на батареї, що теж зіграло свою роль. Попит на акумулятори продовжував зростати порівняно з 2022 роком, але в другій половині року темпи зростання на деяких ринках електромобілів сповільнилися, насамперед через зростання вартості позик і невизначену економічну ситуацію на ринку.

Вийшло все з точністю до навпаки — на світовому ринку виник надлишок пропозиції. Виробництво акумуляторів в одному тільки Китаї перевищило світовий попит. Коефіцієнт завантаження заводів з виробництва акумуляторних елементів у великих виробників цього року також був нижчим, ніж у 2022 році. Заводи не працювали на максимальній теоретичній потужності, що узгоджується з тенденцією деяких автовиробників до зниження своїх цілей.

Ціни на акумулятори в різних секторах останніми роками зблизилися, що є показником зрілості та зростання галузі. Різниця в цінах у різних секторах може бути пов'язана з відмінностями в термінах погашення та обсягах замовлень, а також з вимогами до дизайну осередків і упаковки. Хоча різні додатки, як і раніше, вимагатимуть різних специфікацій, BNEF очікує, що в майбутньому тенденція збережеться, а вартість акумуляторів зростатиме й падатиме разом із цінами на сировину.

"Ми прогнозуємо, що наступного року вартість пакування знизиться до $133/кВтг у реальному вираженні 2023 року. У довгостроковій перспективі, зважаючи на той самий рівень навчання, що й попереднього року, очікується, що 2027 року ціни на акумуляторні батареї впадуть нижче 100 доларів США за кВтг", — повідомили аналітики.

Очікується, що найближчими роками важливу роль відіграватиме регіональна динаміка цін, оскільки багато країн намагаються локалізувати ланцюжки постачання акумуляторів. Найдешевші батареї пропонує Китай ($126/кВтг), у США та Європі вони коштують на 11% і 20% дорожче відповідно через незрілість місцевих ринків. Локалізація виробництва акумуляторів у таких регіонах може призвести до подорожчання акумуляторів місцевого виробництва, але витрати разом із цінами мають знизитися в міру розвитку галузі.

Раніше писали, що в Японії розробили батареї без кобальту. Готовий прототип довів, що може зберігати на 60% більше енергії, коштуючи на 30% дешевше аналогів.