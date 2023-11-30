"Нічого дивного немає": у Повітряних силах прокоментували падіння Shahed у Криму (відео)

Речник командування Юрій Ігнат зазначив, що занадто сильний вітер чи ураган впливатимуть на роботу будь-яких літальних апаратів.

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Падіння в тимчасово окупованому Криму Shahed, який росіяни запускали для атаки по території Україні, не є чимось дивним, адже погодні умови можуть вплинути на роботу будь-яких літальних апаратів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Нічого дивного немає. Усе що завгодно могло відбутися. Це техніка, вона падає. Літаки падають, гелікоптери падають, і безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. У тому числі й погодні умови могли завадити", — наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил, зазначив, що занадто сильний вітер чи ураган впливатимуть на роботу будь-яких літальних апаратів.

У Криму впав дрон-камікадзе Shahed: що відомо

Нагадаємо, 29 листопада пресслужба Сил оборони Півдня України повідомила, що через негоду на території окупованого Криму впав іранський безпілотник Shahed-136, яким армія Росії намагалася атакувати українців.

Безпілотник приземлився на березі моря практично неушкодженим, де його серед висохлої трави знайшов місцевий житель, який зняв апарат на камеру. За словами чоловіка, апарат упав на пляжі біля однієї з переправ на окупованому півострові.

Судячи з розміру, ідеться про Shahed-136, автор ролика звернув увагу, що апарат набагато більший за нього самого. На цю модель також вказує напис "Герань-2" на елементі крила.

Нагадаємо, що 27 листопада спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ не зможуть запускати Shahed через погоду. Холод, сніг, погана видимість заважають окупантам здійснювати точні атаки, а сильний вітер просто здуває дрони. Нельотна погода впливає і на ракети, хоча й слабше.