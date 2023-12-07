У Китаї показали нові можливості безпілотника Wing Loong II: чим він кращий за аналоги (відео)

Безпілотник має потенціал для інтеграції з новими технологіями, такими як 5G+, промисловий інтернет і штучний інтелект.

Related video

Китайські розробники вдосконалили безпілотний літальний апарат Wing Loong II: тепер дрон може виконувати крейсерський політ і працювати на невеликій висоті. Про це повідомляє медіа Global Times.

Під час нещодавньої демонстрації польоту БПЛА для журналістів, яка відбулася в авіаційному промисловому парку Zigong, головний конструктор Китайської корпорації авіаційної промисловості Лі Ідун сказав, що сфери застосування літальних апаратів типу Wing Loong II продовжують розширюватися. Він зазначив, що демонстрація показала здатність Wing Loong II підійматися, виконувати крейсерський політ і працювати на невеликій висоті.

Також головний конструктор додав, що в майбутньому безпілотні літальні апарати будуть інтегровані з новими технологіями, включно з 5G+, промисловим інтернетом і штучним інтелектом, і сприятимуть більш високоефективному застосуванню в багатьох галузях: наприклад, у наукових дослідженнях, картографії та логістиці.

Лі Ідун звернув увагу журналістів на те, що останнім часом недорогі дрони знайшли інноваційне застосування і змінили уявлення про них людей. Але ці маленькі, недорогі та прості у виготовленні дрони не можуть замінити середні та великі дрони з нерухомим крилом. Він зазначив, що більша частина серії дронів Wing Loong — це БПЛА середньої висоти й великої витривалості, але, беручи до уваги такі фактори, як ринковий попит і технологічний розвиток, серію розширюватимуть шляхом більшої кількості різновидів безпілотників.

"Порівняно зі своїми зарубіжними аналогами, дрони Wing Loong мають очевидні технічні переваги з погляду довговічності, налаштування та підтримки, оскільки вони надійні, володіють високою адаптованістю до довкілля і можливістю розширення функцій", — підкреслив головний конструктор.

Очікується, що технології дронів отримають подальший розвиток у плані інтелектуалізації, оскільки вони перейдуть від дистанційного керування та програмного управління до повністю автономного управління. А інтелектуалізація майбутніх дронів відіб'ється на розпізнаванні цілей, ситуаційній обізнаності, плануванні місій та автономному польоті або навіть на обслуговуванні.

Ще однією новою потенційною галуззю для безпілотника Wing Loong II є використання в кількох місіях із різним корисним навантаженням, зокрема для топографічного картографування, моніторингу довкілля, технічних випробувань, індикації цілей, оцінки шкоди, раннього попередження, зв'язку, ретрансляції та створення мереж, а також обслуговування даних.

Важливо

Китай застосував на навчаннях безпілотники Wing Loong-1E і AR500: чим вони здивували (фото)

Технічні характеристики Wing Loong II:

тип — середньовисотний, далекобійний, озброєний дрон;

максимальна висота польоту — 9,9 км;

вага — 4200 кг;

швидкість — 370 км/год;

час у польоті — 32 год;

розміри — 11х20,5х4,1 м;

обладнання — система зв'язку GPS, електрооптична капсула з денними та інфрачервоними камерами і датчиками, бомби, ракети або ракети класу "повітря-поверхня";

радіус дії — 1500 км;

вантажопідйомність — 400 кг;

оператори — Єгипет, Ефіопія, Пакистан, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про те, що Китай розробляє дрон-камікадзе "наддалекого" радіуса дії. Безпілотник буде створено на базі наявної серії ракет AR і зможе бути як ударним дроном, так і багаторазовим БПЛА.

Також ми писали про те, що Китай переробляє звичайні дрони на військові. Інженери модифікують безпілотники, щоб вони могли перевозити вантажі вагою до 40 кг зі швидкістю до 70 км/год.