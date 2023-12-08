Росія знайшла нового партнера для виробництва антидронової системи "Захист" (відео)

Мобільний комплекс призначений для виявлення, супроводу, ідентифікації та придушення безпілотних літальних апаратів.

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"Ростех" і єгипетська компанія-виробник електроніки спільно вироблятимуть російські антидронові комплекси "Захист". Відповідний договір представники компаній підписали в Єгипті під час Міжнародної оборонної виставки Egypt Defence Expo в Каїрі.

Генеральний директор НДІ "Вектор" (входить у "Ростех", — ред.) Сергій Скорих заявив під час підписання договору, що таким чином Росія хоче освоїти африканський ринок виробництва військової техніки. Зазначимо, що назву компанії-партнера, за участю якого буде налагоджено виробництво антидронової системи, "Ростех" приховав.

Комплекс "Захист": що про нього відомо

Як повідомляє виробник, комплекс призначений для виявлення, супроводу, ідентифікації та придушення безпілотних літальних апаратів. Він застосовується для охорони різних об'єктів великої й малої протяжності — аеропортів, морських і річкових портів, гідро- і атомних електростанцій, нафто- і газопроводів, об'єктів силових відомств. Ймовірно, російська армія зможе застосовувати такі засоби на полі бою в Україні або ж для захисту об'єктів у РФ від атак українських дронів.

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Комплекс "Захист" вирішує такі завдання:

безперервний моніторинг повітряного простору на предмет рухомих БПЛА та інших цілей;

розпізнавання типу виявленої цілі та виділення класу БПЛА;

відображення маршруту польоту БПЛА на топографічній карті;

визначення місця розташування пульта управління БПЛА;

видача цілевказівки на зовнішні, сполучувані, системи впливу, зокрема ураження і придушення БПЛА;

придушення сигналів управління і глобальної навігаційної системи.

У такому контейнері перевозять мобільний комплекс "Захист" Фото: Вектор НДІ

Комплекс "Захист" об'єднує у своєму складі кілька пристроїв: пасивну радіолокаційну станцію, апаратуру радіомоніторингу та комплекс придушення лінійки "Серп-ВС". Розробник повідомляє, що комплекс реалізовано на базі переносних кейс-контейнерів, його можна встановити в будь-якій локації, а розгорнути його можна за 30 хвилин. "Захист" працює в пасивному режимі, тому не випромінює радіохвиль. Комплекс виявляє малі безпілотні літальні апарати на відстані 2 км, БПЛА "Орлан-10" — на відстані 7 км, а дрони CESSNA 182 — на відстані 11,3 км.

Дальність виявлення БПЛА мобільним комплексом "Захист"

Технічні характеристики мобільного комплексу:

розмір сектора огляду за азимутом — 360°;

розмір сектора огляду за кутом місця — не менше 60°;

максимальна кількість одночасно супроводжуваних цілей — не менше 50;

робочі частоти напівактивної радіолокації — 470 — 790 МГц;

робочі частоти радіомоніторингу — 300 — 6000 МГц;

придушення сигналів у діапазоні — від 300 до 5600 МГц;

дальність придушення — до 20 км.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Росії представили антидроновий комплекс "Чистюля". ЗМІ зазначає, що підпорядкована "Ростеху" "Роселектроніка" представила новинку на конференції в Москві. Пристрій здатний пригнічувати канали управління і навігації дронів у радіусі до кілометра, а також блокувати передачу фото- і відеоданих з БПЛА.

А дещо раніше в Росії похвалилася поліпшенням антидронових комплексів "Серп". Пристрій призначений для придушення каналів управління безпілотного літального апарату (БПЛА) і порушує роботу бортового приймача сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС). Унаслідок роботи системи оператор БПЛА втрачає можливість керувати польотом, а сам БПЛА не отримує інформацію про своє положення в просторі та не може виконувати польотне завдання автономно.