Россия нашла нового партнера для производства антидроновой системы "Защита" (видео)

Мобильный комплекс предназначен для обнаружения, сопровождения, идентификации и подавление беспилотных летательных аппаратов.

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"Ростех" и египетская компания-производитель электроники будут совместно производить российские антидроновые комплексы "Защита". Соответсвующий договор представители компаний подписали в Египте во время Международной оборонной выставки Egypt Defence Expo в Каире.

Генеральный директор НИИ "Вектор" (входит в "Ростех", — ред.) Сергей Скорых заявил во время подписания договора, что таким образом Россия хочет освоить африканский рынок производства военной техники. Отметим, что название компании-партнера, при участии которого будет налажена производство антидроновой системы, "Ростех" утаил.

Комплекс "Защита": что о нем известно

Как сообщает производитель, комплекс предназначен для обнаружения, сопровождения, идентификации и подавление беспилотных летательных аппаратов. Он применяется для охраны различных объектов большой и малой протяженности – аэропортов, морских и речных портов, гидро- и атомных электростанций, нефте- и газопроводов, объектов силовых ведомств. Вероятно, российская армия сможет применять такие средства на поле боя в Украине или же для защиты объектов в РФ от атак украинских дронов.

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Комплекс "Защита" решает такие задачи:

непрерывный мониторинг воздушного пространства на предмет движущихся БПЛА и иных целей;

распознавание типа обнаруженной цели и выделение из них класса БПЛА;

отображение маршрута полета БПЛА на топографической карте;

определение местоположения пульта управления БПЛА;

выдача целеуказания на внешние, сопрягаемые, системы воздействия, в том числе поражения и подавления БПЛА;

подавление сигналов управления и глобальной навигационной системы.

В таком контейнере перевозят мобильный комплекс "Защита" Фото: Вектор НИИ

Комплекс "Защита" объединяет в своем составе несколько устройств: пассивную радиолокационную станцию, аппаратуру радиомониторинга и комплекс подавления линейки "Серп-ВС". Разработчик сообщает, что комплекс реализован на базе переносимых кейс-контейнев и может быть установлен в любой локации, а развернуть его можно за 30 минут. "Защита" работает в пассивном режиме, поэтому не излучает радиоволн. Комплекс обнаруживает малые беспилотные летательные аппараты на расстоянии 2 км, БПЛА "Орлан-10" — на расстоянии 7 км, а дроны CESSNA 182 — на расстоянии 11,3 км.

Дальность обнаружения БПЛА мобильным комплексом "Защита"

Технические характеристики мобильного комплекса:

размер сектора обзора по азимуту — 360°;

размер сектора обзора по углу места — не менее 60°;

максимальное количество одновременно сопровождаемых целей — не менее 50;

рабочие частоты полуактивной радиолокации — 470 — 790 МГц;

рабочие частоты радиомониторинга — 300 — 6000 МГц;

подавление сигналов в диапазоне — от 300 до 5600 МГц;

дальность подавления — до 20 км.

Напомним, в конце ноября в России представили антидроновый комплекс "Чистюля". СМИ отмечает, что подведомственная "Ростеху" "Росэлектроника" представила новинку на конференции в Москве. Устройство способно подавлять каналы управления и навигации дронов в радиусе до километра, а также блокировать передачу фото- и видеоданных с БПЛА.

А несколько ранее в России похвасталась улучшением антидроновых комплексов "Серп". Устройство предназначено для подавления каналов управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и нарушает работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В результате работы системы оператор БПЛА теряет возможность управлять полетом, а сам БПЛА не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание автономно.