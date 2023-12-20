Викриє власників анонімних Telegram-каналів: у РФ створили нейромережу "Товариш майор"

За словами розробників, нова нейромережа ідентифікуватиме адміністраторів і власників анонімних пабліків через аналіз постів, архівів повідомлень, а також фотоматеріалів.

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У Росії розробили нейромережу "Товариш майор", яка має виявляти власників анонімних Telegram-каналів. Про це пише російське медіа "Известия".

За даними ЗМІ, штучний інтелект досліджує спільноти в месенджері та ідентифікує адміністраторів і власників каналів. Він аналізує опис каналу, повідомлення і вбудовані чати швидше і якісніше, виконуючи роль аналітика. Експерти вважають, що цей інструмент буде корисним для державних і приватних організацій, які займаються розслідуванням кіберзлочинів.

Проєкт "Товариш майор" перебуває на стадії внутрішнього тестування в компанії-розробнику T.Hunter. Експерт ринку НТІ SafeNet Ігор Бедеров розповів журналістам, що було розроблено базову антологію методів і прийомів для дослідження Telegram-каналів, і цих методів навчили програму. Нейромережа отримує інформацію про адміністраторів з опису каналу, копій архівів, постів і аналізує метадані з файлів. Потім вона вивчає витоки даних і порівнює їх з ім'ям користувача або фотографією, швидше і якісніше, ніж людина.

Нейромережа може також знайти інформацію про мобільні телефони, адреси та інші сліди, які пов'язані з профілем користувача. Вона аналізує інші ідентифікатори та отримує дані зі спільнот на соціальних мережах, блогах і веб-сайтах. Нейромережа є результатом роботи однієї з найпоширеніших текстових нейромереж і працює на серверах компанії-розробника. За словами творців, у них у планах навчити нейромережу досліджувати інші об'єкти, такі як акаунти в соцмережах, телефонні номери, електронні адреси та криптовалютні гаманці.

Ігор Бедеров також зазначив, що повноцінну версію нейромережі планують випустити у 2024-2025 роках, і вона буде призначена для державних і приватних організацій, які займаються розслідуванням кіберзлочинів, пов'язаних з анонімними Telegram-спільнотами. Він вважає, що цей інструмент може бути використаний для боротьби з поширенням фейків у месенджері та виявлення їхніх авторів.

А ось засновник комунікаційного агентства PR Perfect Христина Петрова, з якою також поспілкувалися російські журналісти, вважає, що створена нейромережа "Товариш майор" не зможе працювати ефективно, і їй знадобиться допомога людини. Вона підкреслила, що автори анонімних Telegram-каналів знають, як приховати свій цифровий слід. Багато з них перебувають за межами Росії або використовують VPN для приховування або заміни своїх IP-адрес, а самі акаунти можуть бути зареєстровані на іноземні телефонні номери.

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"Наприклад, одним каналом можуть керувати кілька людей у різних частинах світу. Збір новин часто здійснюється за допомогою ботів, яким надсилають інформацію різні користувачі; штучний інтелект навряд чи вирішить усі проблеми", — підкреслила Христина Петрова.

Як додають "Известия", поки що також тривають дебати про те, чи буде використання нової нейромережі легальним і чи не порушить воно закон.

Нагадаємо, у лютому 2023 року російські медіа написали про те, що ФСБ навчає нейромережі шукати жарти про Путіна в інтернеті та боротися зі "зрадниками". ШІ "Окулус" тренують знаходити в "закликах до протестів, "пропаганду ЛГБТ" і "заклики до заворушень". Також нейромережа візьме на замітку тих, хто постить зображення "палаючого Кремля", "штурму Зимового палацу" і біло-синьо-білого прапора.

А в червні 2021 року в РФ запустили АІ-сервіс, здатний генерувати тексти, який цитує ФБК і мовчить про Путіна. Як стверджують розробники, нейромережа має у своєму розпорядженні 3 млрд параметрів і під час навчання застосовує тексти з "Вікіпедії", онлайн-ЗМІ, е-книг, пости із соцмереж.