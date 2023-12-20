Разоблачит владельцев анонимных Telegram-каналов: в РФ создали нейросеть "Товарищ майор"

По словам разработчиков, новая нейросеть идентифицировать администраторов и владельцев анонимных пабликов через анализ постов, архивов сообщений, а также фотоматериалов.

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В России разработали нейросеть "Товарищ майор", которая должна выявлять владельцев анонимных Telegram-каналов. Об этом пишет российское медиа "Известия".

По данным СМИ, искусственный интеллект исследует сообщества в мессенджере и идентифицирует администраторов и владельцев каналов. Он анализирует описание канала, сообщения и встроенные чаты быстрее и качественнее, выполняя роль аналитика. Эксперты считают, что этот инструмент будет полезным для государственных и частных организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений.

Проект "Товарищ майор" находится на стадии внутреннего тестирования в компании-разработчике T.Hunter. Эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров рассказал журналистам, что была разработана базовая антология методов и приемов для исследования Telegram-каналов, и этим методам обучили программу. Нейросеть получает информацию об администраторах из описания канала, копий архивов, постов и анализирует метаданные из файлов. После она изучает утечки данных и сравнивает их с именем пользователя или фотографией, быстрее и качественнее, чем человек.

Нейросеть может также найти информацию о мобильных телефонах, адресах и другие следы, которые связаны с профилем пользователя. Она анализирует другие идентификаторы и получает данные из сообществ на социальных сетях, блогах и веб-сайтах. Нейросеть является результатом работы одной из самых распространенных текстовых нейросетей и работает на серверах компании-разработчика. По словам создателей, у них в планах научить нейросеть исследовать другие объекты, такие как аккаунты в соцсетях, телефонные номера, электронные адреса и криптовалютные кошельки.

Игорь Бедеров также отметил, что полноценную версию нейросети планируют выпустить в 2024-2025 годах, и она будет предназначена для государственных и частных организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными Telegram-сообществами. Он считает, что этот инструмент может быть использован для борьбы с распространением фейков в мессенджере и выявления их авторов.

А вот основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова, с которой также пообщались российские журналисты, считает, что созданная нейросеть "Товарищ майор" не сможет работать эффективно и ей потребуется помощь человека. Она подчеркнула, что авторы анонимных Telegram-каналов знают, как скрыть свой цифровой след. Многие из них находятся за пределами России или используют VPN для скрытия или замены своих IP-адресов, а сами аккаунты могут быть зарегистрированы на иностранные телефонные номера.

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"Например, одним каналом могут управлять несколько человек в разных частях света. Сбор новостей часто осуществляется с помощью ботов, которым присылают информацию разные пользователи; искусственный интеллект вряд ли решит все проблемы", — подчеркнула Кристина Петрова.

Как добавляют "Известия", пока также идут дебаты о том, будет ли использование новой нейросети легальным и не нарушит ли оно закон.

Напомним, в феврале 2023 года российские медиа написали о том, что ФСБ учит нейросети искать шутки о Путине в интернете и бороться в "предателями". ИИ "Окулус" тренируют находить в "призывы к протестам, "пропаганду ЛГБТ" и "призывы к беспорядкам". Также нейросеть возьмет на заметку тех, кто постит изображения "горящего Кремля", "штурма Зимнего дворца" и бело-сине-белого флага.

А в июне 2021 года в РФ запустили ИИ-сервис, способный генерировать тексты, который цитирует ФБК и молчит о Путине. Как утверждают разработчики, нейросеть располагает 3 млрд параметров и в ходе обучения применяет тексты из "Википедии", онлайн-СМИ, е-книг, посты из соцсетей.