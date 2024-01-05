Автоматично відстежує ціль: у США випробували двотонний безпілотник для військових (відео)

Arion-SMET може перевозити важке обладнання, працювати в різних режимах і бути оснащеним зброєю.

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Багатоцільовий безпілотний наземний автомобіль (UGV) Arion-SMET компанії Hanwha успішно пройшов польові випробування, що їх проводять американські військові на Гаваях з 14 по 22 грудня 2023 року. Участь техніки в програмі зарубіжних порівняльних випробувань (FCT) Міністерства оборони США дала змогу оцінити можливості транспортного засобу, пише медіа Army Recognition.

Arion-SMET став першим південнокорейським автомобілем, який бере участь у програмі FCT Міністерства оборони США. Успішне виконання випробувань дає змогу позиціювати Arion-SMET як сильного конкурента на ринку безпілотних наземних автомобілів у США та інших країнах.

Під час триденних тренувань перед випробуваннями морські піхотинці вивчали керування автомобілем на різних типах місцевості, включно з пляжною смугою з дерновим покриттям, піщаною глиною і вибоїстими дорогами. Arion-SMET продемонстрував свої можливості в транспортуванні вантажів, навігації, розвідці та слідуванні за солдатом.

Успішне виконання випробувань дає змогу позиціонувати Arion-SMET як сильного конкурента на ринку безпілотних наземних автомобілів у США та інших країнах

Компанія Hanwha Aerospace висловила впевненість в успіху Arion-SMET на світовому ринку безпілотних наземних автомобілів. Крім того, американський підрозділ Hanwha Aerospace, Hanwha Defense USA (HDUSA), планує взяти участь у програмі S-MET Increment II армії США, співпрацюючи з американськими підрядниками та постачальниками.

Безпілотник Arion-SMET для військових випробували на Гаваях

Маючи максимальну вантажопідйомність 550 кг (1 200 фунтів), UGV може подолати до 100 км (62 миль) на повному заряді, розвиваючи максимальну швидкість 43 км/год (26,7 миль/год) на дорогах із твердим покриттям та 22 км/год (13,6 миль/год) на ґрунтових дорогах. Крім того, Arion-SMET може бути додатково оснащений передовою системою дистанційного керування зброєю (RCWS), яка може автоматично відстежувати і наводити на ціль за допомогою локалізації джерела пострілу, з 5,56-мм кулеметом RCWS з можливістю розширення до 7,62-мм кулемета. Крім того, Arion-SMET може бути оснащений системою дистанційного керування зброєю. Автомобіль може працювати в різних режимах, включно з дистанційним керуванням, автономним водінням, розвідкою і слідуванням за іншими транспортними засобами.

Нагадаємо, 5 січня Мінцифри показало українського штурмового робота D-21-11. Безпілотник уже озброїли вітчизняним бойовим модулем з автоматичною туреллю, а в майбутньому планують встановлювати і зброю НАТО.

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