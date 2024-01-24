ЗСУ за допомогою наземного дрона зруйнували міст ЗС РФ (відео)

Сухопутний безпілотник під'їхав під дорожню споруду, де й підірвав її опори.

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Українські військові за допомогою важкого наземного безпілотника підірвали міст на Донецькому напрямку, яким їздила техніка окупантів. Відповідне відео опублікував "Укрінформ" у середу, 24 січня.

На опублікованих відеокадрах видно роботу безпілотного літального апарату, який стежить за обстановкою в квадраті, де працює наземний дрон. Судячи з картинки, за якою за кадром спостерігають також українські військові, сухопутний безпілотний апарат заїхав під міст, де і підірвав його опори. Після вибуху дорожню споруду огорнув густий дим.

"Перша фіксація роботи важкого наземного дрона по мосту противника. Донецький напрямок. Поки не можна розповісти деталі, але на значній протяжності фронту у противника будуть проблеми з логістикою", — підписали відео.

Яка ситуація склалася на фронті 24 січня

Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень. Також ворог завдав 2 ракетних і 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки біля Діброви на Донеччині та ще 3 — у районах Макіївки, Срібнянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак поблизу Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки на Донеччині, де ворог марно намагався покращити тактичне положення. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку ворога біля Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, у липні 2023 року ми писали про те, що український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон, який підриває навіть танки ЗС РФ. Дрон переміщується за допомогою чотирьох коліс і зовні схожий на іграшкову машину. Основна перевага "Сірка" в тому, що російські РЕБ не можуть його виявити.

Також ми повідомляли про те, що в Україні фермерський дрон перетворили на один із найкращих у світі військових БПЛА. Дрон являє собою військовий безпілотники-розвідники з нерухомим крилом. Це безпілотний літальний апарат із 61-мегапіксельною мультиспектральною камерою на гіростабілізованому підвісі.