"Розняв і помирив": ударний дрон ЗСУ втрутився в бійку російських військових на полі бою

Бійці ЗС РФ так захопилися своїм конфліктом у посадці, що втратили пильність, український оператор БПЛА використав цю можливість, щоб їх ліквідувати.

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Аеророзвідники з 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького разом з операторами безпілотників з ударного підрозділу "Булпва" за допомогою дрона ліквідували двох російських окупантів, які затіяли бійку. Відповідні відеокадри 26 січня опублікували в Telegram-каналі "Дикі шершні", присвяченому FPV-дронам.

Військові, які за допомогою безпілотників стежили за ситуацією в квадраті, помітили в посадці двох російських військових, які влаштували бійку біля окопу з невідомої причини. Один із них завдавав ударів товаришу по службі, поки той не впав, а потім продовжив бити чоловіка, що лежав. Той, своєю чергою, спробував ще раз піднятися, але знову був збитий з ніг "бойовим товаришем".

Окупанти так захопилися бійкою, що не помітили, коли українські воїни направили в їхній бік дрон-бомбардувальник типу FPV (First Person View). Безпілотник підлетів до позиції ЗС РФ і скинув гранату прямо на голови окупантам, які билися.

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"Українські бійці за допомогою дрона-бомбера розняли і помирили (російських окупантів, — ред.)" — підписали виробники БПЛА зняті відеокадри.

Нагадаємо, 25 січня ми писали про те, як військові ЗСУ за допомогою дрона звільнили з полону РФ українського бійця . Аеророзвідники за допомогою безпілотника не тільки знищили частину російської штурмової бригади, а й допомогли визволитися з полону і дістатися до безпечного місця українському бійцю.

А 19 січня ми розповідали своїм читачам про те, що український дрон "Баба Яга" розгромив позицію ЗС РФ . Перевагою українського гексакоптера Vampire ("Баба Яга") стала можливість працювати вночі та скидати боєприпаси на голови окупантів.