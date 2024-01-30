"Яндекс", "Авіто", МТС і багато інших: у РФ масовий збій у роботі інтернету (скріншоти)

На думку юристів російського правозахисного проєкту "Сетевые свободы", до збою в роботі російських сайтів могли призвести "експерименти зі створенням національного сервісу доменних імен".

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У вівторок, 30 січня, жителі Російської Федерації зіткнулися зі збоями в роботі інтернету. Про це пише "РБК".

Повідомляється, що жителі Москви скаржаться на збої в роботі мобільного інтернету. У компанії "МегаФон" повідомили журналістам, що фіксують зниження обсягів трафіку, але проблема "не на мережі МегаФона". У "Білайні" також заявили, що мережа працює штатно.

"Можливі збої в роботі деяких інтернет-ресурсів знаходяться поза зоною відповідальності "Білайну", — повідомив оператор.

За даними видання, більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.

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Як зазначає SHOT, росіяни скаржаться, що сайти і сервіси з доменною адресою .ru. не вантажаться. Крім того, за даними медіа, з перебоями працює безліч російських мобільних додатків, зокрема Wildberries і Ozon.

"ТАСС" також пише про збої в роботі "Яндекса", "Мегафона", МТС, "Ростелекома", "Авіто" та інших сервісів. Також не працюють додатки деяких банків (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк та інші).

Збій у роботі згаданих сайтів фіксує детектор збоїв DownRadar.

Збій сайтів у Росії Фото: Скриншот

Збій сайтів у Росії Фото: Скриншот

Портал "Хабр" пише, що проблема пов'язана з "неправильним підписом зони DNSSEC". Автори публікації зазначають, що DNSSEC — це, по суті, підпис DNS записів домену. Він дає змогу переконатися в тому, що всі записи, які повертає DNS-сервер за цим доменом, є справжніми і не підміненими "на ходу".

"Це зачіпає роботу всіх сервісів, звернення до яких здійснюється за допомогою доменів у зоні .RU. Своєю чергою, ця проблема торкнулася практично всіх сервісів різних провайдерів", — ідеться в публікації.

У Координаційному центрі доменів .RU/.РФ підтвердили, що поломка пов'язана з протоколом DNSSEC і заявили, що "працюють над усуненням проблеми".

Офіційний коментар Координаційного центру доменів RU/.РФ Фото: Скриншот

Юристи правозахисного проєкту "Мережеві свободи" припустили, що до збою в роботі сайтів доменної зони .ru могли призвести "експерименти зі створенням національного сервісу доменних імен".

"Російська влада давно попереджала, що постарається перевести всіх користувачів країни на національний сервер DNS. Ймовірно, саме це зараз і відбувається з масою сайтів у зоні .ru", — заявили учасники проєкту.

Нагадаємо, 19 січня в Росії стався масштабний збій у роботі мережі мобільного оператора "Білайну", одного з найбільших у країні.

Раніше, 10 листопада, росЗМІ писали, що Швидкість мобільного інтернету в регіонах Росії знизилася через брак обладнання для стільникових мереж.