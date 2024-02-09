Потрібно більше чипів: творець ChatGPT хоче зібрати трильйони доларів на нові заводи

Сем Альтман хоче створити "загальний штучний інтелект", який буде розумнішим за людей. Для цього йому і потрібні процесори у великих кількостях.

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман хоче зібрати трильйони доларів для свого нового проекту. Альтман має намір збільшити глобальні потужності з виробництва чипів, щоб розширити можливості використання штучного інтелекту (ШІ), передає The Wall Street Journal.

Сем Альтман веде переговори з інвесторами, включно з урядом Об'єднаних Арабських Еміратів і топ-менеджментом TSMC. Його проєкт обійдеться в кілька трильйонів доларів США — від 5 до 7, за словами джерел, знайомих із ситуацією. Так, у переговорах з TSMC Альтман заявив, що хоче побудувати десятки заводів з виробництва чипів у найближчі кілька років. Для цього він має намір зібрати гроші від інвесторів з Близького Сходу і доручити TSMC будівництво та управління підприємствами.

Плани зі збору коштів спрямовані на усунення перешкод для зростання OpenAI, включно з нестачею дорогих чипів ШІ, необхідних для навчання великих мовних моделей (ВММ) у системах ШІ, таких як ChatGPT. Альтман часто скаржився на брак графічних процесорів, що ускладнює зусилля OpenAI зі створення так званого загального ШІ, який, за заявою бізнесмена, буде розумнішим за людей.

Аналітики The Wall Street Journal оцінюють суми інвестицій, озвучені Альтманом, як гігантські, з огляду на те, що світові продажі чипів у 2023 році становили 527 млрд доларів, й очікується, що до 2030 року вони зростуть до 1 трлн доларів на рік.

Переговори про збір коштів є останнім прикладом амбітних планів Альтмана, спрямованих на зміну світу. Крім революції у сфері генеративного ШІ, що стартувала наприкінці 2022 року з публічного випуску ChatGPT, він вклав значні кошти в стартапи, які виробляють дешеву енергію завдяки ядерному синтезу, і стартапи, що працюють над технологіями продовження тривалості життя людини.

За словами деяких джерел, у рамках переговорів Сем Альтман пропонував партнерство з OpenAI різними інвесторами, виробниками мікросхем і постачальниками електроенергії, які разом вкладуть гроші в будівництво заводів з виробництва мікросхем. OpenAI зобов'язується стати великим замовником продукції від цих нових підприємств. Обговорення перебувають на ранній стадії, повний список потенційних інвесторів невідомий, а зусилля можуть розтягнутися на роки і зрештою можуть не увінчатися успіхом.

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Перед Альтманом стоїть низка проблем. Наприклад, ШІ-чипи стали частиною геополітичної битви між США і Китаєм за технологічне домінування, і США ввели обмеження на їхній експорт. КНР може почати перешкоджати будівництву нових заводів на Тайвані. Ба більше, уряд США не дозволяє урядам деяких держав контролювати стратегічно важливі поставки мікрочипів, що мають значення для американської цифрової економіки. Видання нагадує, що G42, технологічна компанія з Абу-Дабі, оголосила в жовтні 2023-го про партнерство з OpenAI з метою "надання передових рішень ШІ в ОАЕ" і на регіональні ринки". Після цього деякі американські політики висловили стурбованість, що Абу-Дабі отримає міцну точку опори на ринку ШІ. У січні 2024-го член палати представників Майк Ґаллахер (республіканець від Вісконсину) надіслав листа міністру торгівлі США Джині Раймондо із закликом розслідувати зв'язки G42 з Китаєм і розглянути можливість торговельних обмежень проти компанії.

Раніше ми писали, що Китай стане лідером у розробці чипів RISC-V з вини США. Стенлі Чао, екс-топ-менеджер Kingston Technology, вважає, що якщо США і союзники перестануть вкладати в розвиток ПЗ RISC-V, то цю нішу швидко займуть китайські компанії.