Росія показала свого "вбивцю" дронів "Комар 3М47-03Е" для захисту флоту: що відомо

Турель оснащена ПЗРК "Игла-С" і ракетами "Атака". Система має автоматично стріляти як по літаючих, так і надводних безпілотниках.

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Модернізований корабельний ракетний комплекс "Комар 3М47-03Е" російського виробництва був представлений за кордоном на World Defense Show 2024 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), передає Аsian military review.

Система оснащена як переносним зенітним ракетним комплексом (ПЗРК) "Игла-С", так і ракетами "Атака". За заявою російських розробників, турель може боротися не тільки з повітряними загрозами, а й з безпілотними надводними транспортними засобами.

Установка також обладнана системою гіростабілізації, яка адаптує застосування ракет у морських умовах. Супровід цілі та пуск ракети можуть здійснюватися як автоматично, так і вручну. Система здатна уражати надводні цілі, що рухаються зі швидкістю до 50 морських вузлів (близько 90 км/год).

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"Комар" був розроблений і виготовлений Корпорацією Повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей", позиціонується як простий в експлуатації та ефективний комплекс озброєння, що підходить для надводних бойових кораблів різної водотоннажності. Турельна установка має невелику вагу і може бути легко встановлена на кораблі і катери водотоннажністю 50 тонн і більше.

На думку російських військових експертів, система може зацікавити військових з низки регіонів, зокрема, з країн Південно-Східної Азії, оскільки "Комар" можна встановлювати не тільки на кораблі, спроєктовані в РФ, а й в інших країнах. Інженери кажуть, що серйозних доробок для встановлення турелі не потрібно.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ запатентували гібридний керований дрон-ракету для РСЗВ. Пристрій зможе стріляти снарядами калібру 122 мм, обходити перешкоди, коригувати координати в польоті, запевняють росіяни.