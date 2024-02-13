Россия показала своего "убийцу" дронов "Комар 3М47-03Э" для защиты флота: что известно

Турель оснащена ПЗРК "Игла-С" и ракетами "Атака". Система должна автоматически стрелять как по летающим, так и надводным беспилотникам.

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Модернизированный корабельный ракетный комплекс "Комар 3М47-03Э" российского производства был представлен за рубежом на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Аsian military review.

Система оснащена как переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла-С", так и ракетами "Атака". По заявлению российских разработчиков, турель может бороться не только с воздушными угрозами, но и с беспилотными надводными транспортными средствами.

Установка также оборудована системой гиростабилизации, которая адаптирует применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракеты могут осуществляться как автоматически, так и вручную. Система способна поражать надводные цели, движущиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 км/ч).

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"Комар" был разработан и произведен Корпорацией Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", позиционируется как простой в эксплуатации и эффективный комплекс вооружения, подходящий для надводных боевых кораблей различного водоизмещения. Турельная установка имеет небольшой вес и может быть легко установлена на корабли и катера водоизмещением 50 тонн и более.

По мнению российских военных экспертов, система может заинтересовать военных из ряда регионов, в частности, из стран Юго-Восточной Азии, так как "Комар" может устанавливаться не только на корабли, спроектированные в РФ, но и в других странах. Инженеры говорят, что серьезных доработок для установки турели не требуется.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ запатентовали гибридный управляемый дрон-ракету для РСЗО. Устройство сможет стрелять снарядами калибра 122 мм, обходить препятствия, корректировать координаты в полете, уверяют россияне.