Стежила за Міноборони РФ: у Москві випадково знайшли приховану камеру на горищі

Камера могла вести трансляцію подій навколо будівлі міністерства. Наразі її демонтували та передали таємничим "фахівцям".

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Під час обходу будинку у Москві працівники комунальної служби знайшли камеру, яка стежила з Міністерством оборони Росії. Про це повідомляє російське медіа Mash.

За інформацією ЗМІ, відеокамеру знайшли на горищі сусідньої "сталінки". Вона була обладнана антеною та могла передавати дані дистанційно. Камера стежила за будівлею Міноборони РФ на набережній Фрунзе в Москві. Знімальне обладнання було виявлене комунальниками випадково — під час обходу.

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Камера була встановлена ​​на штатив та "повернута об'єктивом до стіни, щоб не блікувати". Ймовірно, камера могла вести безперервну трансляцію будівлі Міноборони РФ, дистанційно передаючи зображення невідомому користувачеві. Як зазначає медіа, нині обладнання демонтоване та передане для вивчення "фахівцям" (їхній фах та належність до відомства не уточнюється).

Нагадаємо, раніше околиці Міністерства оборони РФ зазнавали атак безпілотними літальними апаратами. 24 липня 2023 року зенітний комплекс "Панцир-С1", встановлений на даху Міноборони РФ, не зміг знешкодити дрон, який атакував будівлю поруч, хоча розміщувався менш ніж за 300 м від місця удару. Зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1" перебував на даху МО РФ, де його розмістили ще наприкінці 2022 року.

За атакою безпілотників на будівлі біля Міноборони Росії могла стояти українська розвідка, як припускали українські ЗМІ. Інсайдери стверджують, що нічна атака невідомих безпілотників на Москву — це успішна спецоперація українських розвідників.

За даними російських медіа, 30 липня 2023 року один дрон "завітав" у хмарочос "IQ Квартал" у діловому центрі "Москва-Сіті", а інший — у будівлю бізнес-центру "Око-2". Російське Міноборони заявило, що обидва дрони завчасно помітили й "посадили".