"Розв'язали проблему": у Meta пояснили збій технічними аспектами

У компанії підтвердили, що сьогодні через технічні проблеми у користувачів виникли труднощі з доступом до деяких сервісів.

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Технічні проблеми у роботі Instagram та Facebook вже розв’язали. Про це повідомив речник Meta Енді Стоун у дописі у сервісі мікроблогів X.

Він зазначив, що сьогодні через технічні перепони у користувачів виникли труднощі з доступом до деяких сервісів компанії. З його слів, проблему намагалися розв’язати якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася.

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"Перепрошуємо за можливі незручності", – заявив Стоун.

Збій у Facebook та Instagram 5 березня

Приблизно о 17:30 за київським часом 5 березня відбувся масовий збій у роботі Facebook, Instagram. За даними детектора збоїв і скарг DownDetector, з проблемами також зіткнулися користувачі Youtube, X (Twitter), Google та інших сервісів.

Соціальна мережа Threads фактично повністю не працювала. Під час відкриття програми відображала повідомлення про помилку "Вибачте, щось пішло не так. Спробуйте знову". Водночас месенджер WhatsApp, який також належить Meta, ніби все ще працює.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров прокоментував збій у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook, який стався 5 березня. З його слів, ці соцмережі не працювали, мільйони людей використовували Telegram. Дуров також заявив, що торік месенджер Telegram сумарно був недоступний лише 9 хвилин із 525 600 хвилин року.

Нагадаємо, 5 березня масштабний збій стався в застосунку для державних послуг "Дія". Під час запуску застосунку та спроби авторизації з'являлося повідомлення: "На жаль, сталася помилка" і кнопка "Спробувати ще", натискання на яку не давало результатів.