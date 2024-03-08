РФ застосувала іранський дрон Mohajer-6 над Чорним морем: у Британії назвали особливості (фото)
Безпілотник призначений для розвідки, проте також він може здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів, розповіли в британській розвідці.
Збройні сили Російської Федерації застосовують безпілотні літальні апарати іранського виробництва Mohajer-6, що призначені для розвідки й атаки, над Чорним морем. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).
"Mohajer-6 — це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії та помічений над Чорним морем і Кримом", — ідеться в повідомленні.
Особливості БПЛА типу Mohajer-6
Дрон Mohajer-6 призначений для розвідки, спостереження, захоплення цілей, також він може здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів. Практична дальність дії дрона обмежена прямою видимістю для забезпечення контролю оператора БПЛА в реальному часі. Так безпілотник може пролетіти близько 200 кілометрів на висоті 3,3 кілометра, проте дальність можна розширити шляхом передачі на іншу наземну станцію управління.
Чому ЗС РФ використовують дрон Mohajer-6 у Криму
У британській розвідці вважають, що ЗС РФ використовують дрон у тимчасово окупованому Криму для того, аби виявити ймовірні загрози портам і суднам після нещодавніх успіхів України на півострові.
Є ймовірність, що до їхнього завдання також входить підтримка російських процесів щодо завдання ударів по південно-західному узбережжі України. Зокрема, 23 вересня 2022 року над Чорним морем було збито щонайменше один Mohajer-6. Також РФ могла випадково збити цю систему над Кримом 6 червня 2023 року.
Нагадаємо, 21 листопада 2023 року в командуванні "Південь" повідомили про знищення унікального безпілотника Mohajer-6 над Чорним морем. Українська протиповітряна оборона збила БПЛА над Одещиною.
У серпні 2023 року в ЗМІ повідомили, що Іран представив новий БПЛА типу Mohajer-10. За словами журналістів, цей дрон отримав збільшену дальність і тривалість польоту й можливість оснащення корисним навантаженням на 300 кілограмів.