ЗСУ зможуть оперативно робити по 500 дронів на місяць прямо на фронті й атакувати ЗС РФ

Міні-фабрику з виробництва БПЛА за допомогою 3D-друку можна розгорнути на фронті, і прямо там робити дрони і запускати їх для атаки по ЗС РФ.

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Стартап Firestorm із Сан-Дієго (США) залучив 12,5 млн доларів інвестицій і уклав контракти з Пентагоном на розробку заводу з оперативного виробництва дронів за допомогою 3D-друку. Цей проект міг би допомогти Україні, передає Forbes.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив про плани виробляти десятки тисяч безпілотників щомісяця. Оскільки російське вторгнення триває вже третій рік, Україні можуть знадобитися нові продукти від Firestorm — модульні дрони і "завод" розміром із транспортний контейнер, який зможе виробляти БПЛА менш ніж за день. Свою розробку стартам назвав xCell. Її легко можна розгорнути неподалік від лінії зіткнення, щоб запускати дрони для конкретних завдань або швидко переобладнати старі системи для виконання конкретної операції. Технологія дає змогу друкувати каркас дрона, який можна швидко оснастити попередньо налаштованою електронною "начинкою", двигунами та корисним навантаженням.

"Ви можете створювати безпілотники потрібних модифікацій протягом кількох годин або днів, а не тижнів", — каже співзасновник і генеральний директор Firestorm Ден Меджі.

Firestorm нещодавно відкрила завод площею 4572 квадратних метри в Сан-Дієго, який виконуватиме подвійну функцію: 3D-друк дронів і створення xCells. Меджі повідомив, що завод вироблятиме понад 500 безпілотних машин щомісяця. А для воєн майбутнього знадобляться 10 000 дронів щомісяця, спрогнозував він.

Модульний дрон від Firestorm-Greenjets Фото: Ілюстративне фото

Для досягнення такого масштабу Firestorm накопичує венчурний капітал. Під час інвестиційних раундів, про які раніше не повідомлялося, компанія залучила фінансування в розмірі 12,5 млн доларів, з яких 3 млн доларів — від Lockheed Martin Ventures. Компанія планує використати ці гроші для збільшення виробництва xCell і двох дронів, які можна надрукувати на 3D-принтері менш ніж за день: 25-кілограмовий Tempest і 4,5-кілограмовий "Ель-Ніньо".

Велике питання полягає в тому, скільки дронів зможе виробити Firestorm. Евеліна Бучацька, керуючий партнер київської венчурної компанії D3, яка підтримує українську армію, розповіла Forbes, що їй ще належить побачити технологію 3D-друку, яка була б "конкурентоспроможною при великомасштабному виробництві". Але децентралізація виробничих потужностей може виявитися корисною у війні, де компанії, що виробляють БПЛА, стають прямою мішенню російських атак, додала вона. Невеликі, розрізнені станції 3D-друку можуть знизити ймовірність того, що ключові підприємства з виробництва дронів будуть знищені ЗС РФ.

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Стартап поки не отримав жодного держзамовлення в Україні, але знайшов прихильників у Пентагоні. У листопаді 2023 року компанія уклала з Міноборони США угоду на суму 3,8 млн доларів на розробку і виробництво модифікованого дрона Tempest. Вересневий контракт із ВПС США на суму 1,3 млн доларів передбачає фінансування компанії для створення підрозділу xCell, який зможе виробляти дрони дальньої дії.

Firestorm сподівається виробляти всілякі дрони для Пентагону та його союзників, зокрема такі, що зможуть продовжувати працювати в середовищах, де сигнали захаращені, а пілоти можуть втратити зв'язок з операторами. У компанії також стверджують, що їхні безпілотники легко уникають виявлення радарами, додаючи: "Ми зможемо... запускати в космос сотні дронів — туди, де традиційно про безпілотні системи не могло бути й мови".

Раніше ми писали про те, що компанії Greenjets і Firestorm Labs вирішили створити безпілотники нового покоління, запчастини для яких можна "роздрукувати" де завгодно.