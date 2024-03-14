Наземні дрони вже наносять вогневі ураження ворогу на фронті, — старший лейтенант ЗСУ (відео)

За словами медика батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександра Ябчанки, у Силах оборони "стає все більше, і більше" підрозділів, які готові випробовувати такі безпілотники на полі бою.

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В Україні розпочали масове виробництво роботизованих наземних платформ, які військовослужбовці подекуди уже використовують для нанесення вогневих уражень противнику. Про це заявив старший лейтенант Збройних сил України та медик батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка в ефірі "Київ 24".

За інформацією Ябчанки, захисники з батальйону "Вовки Да Вінчі" використовують відповідні роботизовані наземні системи. Він наголосив, що їх основна ціль — це створити якісну перевагу на полі бою, зменшивши таким чином втрати серед українських військових та збільшивши втрати ворога.

Старший лейтенант ЗСУ зазначив, що війна — це, перш за все, про ураження живої сили та засобів супротивника. За його словами, йдеться про шість ключових функцій, які згодом мали б перебрати на себе наземні БПЛА на полі бою: логістика, евакуація, мінувавання, розмінування, спостереження за супротивником та вогневе ураження.

Крім того він повідомив, що підрозділів, які готові випробовувати на полі бою роботизовані наземні платформи "стає все більше, і більше".

"Для того, аби щось взяти на озброєння, воно спочатку має бути певним чином відтестоване, це певна процедура. Потім, згідно цієї процедури, воно може потратити на фронт. Це, так би мовити, у час мирний, але ж ми зараз живемо у час повномасштабного вторгнення, коли ми мусимо цю процедуру проходити догори дригом", — запевняє він.

За його словами, підрозділи шукають активістів серед виробників, які "готові ризикувати грошима і своїми зусиллями", аби створювать та передавати наземні БПЛА для ЗСУ.

"Ми тоді застосовуємо їх в умовах. Спочатку, звичайно, це тестування на полігоні. Далі це уже застосування у бойових умовах. Звісно, що зараз, перш за все, мова йде про логістику, евакуацію. Це такі базові речі, які уже працюють. Подекуди уже працюють і засоби, які наносять вогневе ураження", — наголошує Ябчанка.

В Україні стартує масове виробництво наземних дронів

Нагадаємо, 12 березня український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Кластер для розвитку військових технологій Brave1 випробував на полігоні вже понад 50 таких комплексів.

За словами Федоріва, відповідні випробування проходили платформи "камікадзе" й "турелі". Вони знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених і підвозять боєприпаси

Нагадаємо, раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що в перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів.

Під час підсумкової пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Він також наголосив, що військовим потрібна найкраща, але проста інфраструктура управління дронами, аби швидко їх використовувати.