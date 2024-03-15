Новий морський дрон Exail DriX 0-16 може плавати місяць та нести інші безпілотники (фото)

Безпілотний надводний корабель позиціюють як дослідницький. Він може нести, спускати та приймати дослідницьке обладнання та інші дрони.

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Компанія Exail, постачальник рішень автономних пристроїв для моря, представила океанський безпілотний засіб DriX 0-16. Про це повідомляє сайт Naval News.

Безпілотний човен DriX 0-16 був розроблений для довготривалих операцій — він може оставатися автономним до 30 днів. Дрон може нести та розгортати кілька корисних вантажів. DriX 0-16 оснащений гібридною силовою установкою, резервованою архітектурою, системами зв’язку, а також має можливості виявлення та уникнення перешкод за допомогою штучного інтелекту. Він пропонує високий рівень надійності та оперативної ефективності, а також нові багатоцільові можливості для автономних операцій у морі.

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Універсальна платформа від Exail дозволяє запускати та відновлювати широкий спектр підводних засобів, таких як дистанційно керовані буксировані оглядові транспортні засоби, а також автономні підводні апарати. Гондола, розташована під поверхнею, може приймати широкий спектр корисних навантажень, таких як глибоководні багатопроменеві ехолоти, а також донні профайлери, або системи акустичного підводного позиціювання та зв'язку.

Дрон DriX 0-16 придатний для наукових і гідрографічних обстежень на всій глибині океану, геофізичних обстежень, а також огляду підводної інфраструктури та обстежень, які можуть вимагати розгортання кількох роботів.

Безпілотний корабель Exail DriX Фото: Naval News

"Завдяки цьому трансокеанському дрону нового покоління з низьким вмістом вуглецю ми розсуваємо межі дослідження океану, розширюючи можливості спільної автономності між надводними та підводними безпілотними апаратами, водночас мінімізуючи вплив на людей у ​​морі ", — пояснює Олів’є Сервантес, віцепрезидент з рішень морської автономії Exail.

У той час, як французький виробник розробляє дослідницькі безпілотні кораблі, Україна модернізує бойові морські дрони. Нещодавно голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що морські дрони Magura планують оснастити засобами ППО. За його словами, якщо правильно підібрати засоби ППО, то українські безпілотні катери зможуть знищувати російські об'єкти не тільки в морі, а й на суші.