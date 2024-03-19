Ударний дрон зможе розпадатися на дрібні БПЛА й трощити ППО ворога: придумали в Китаї

Модульний безпілотник здатний розділитися на 2, 3 і навіть 6 субдронів, утворивши таким чином рій для протистояння ППО противника.

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Китайські вчені з Нанкінського університету аеронавтики і астронавтики (Китай) заявили про розробку дрона нового типу — він складається з декількох модулів, завдяки чому здатний розділятися в польоті на більш дрібні незалежні безпілотники. Така система БПЛА може миттєво захопити повітряний простір противника і збити з пантелику системи захисту від дронів і протиповітряної оборони, пише SCMP.

Дрон може миттєво розділитися на 2, 3 або навіть 6 менших дронів. У результаті виходить цілий рій БПЛА. Кожен субдрон має одну лопать, завдяки чому ширяє в повітрі, як насіння клена. Дослідники стверджують, що такі пристрої годяться для розвідки, спостереження і навіть атак.

Дослідники зазначають, що дрони, працюючи спільно, здатні літати швидше і долати більші відстані, ніж окремо. Але навіть після відокремлення від групи дрон зберігав ефективність польоту більш ніж на 40% вищу, ніж у традиційних невеликих БПЛА.

Щоб домогтися ще більшої ефективності, команда вирішила спроектувати літальні апарати за тим же принципом, що і насіння клена. Унікальна структура насіння, що включає крилату сім'ядолю, яка обертається навколо нього, забезпечує підйомну силу і дає змогу йому ширяти і навіть підніматися на певну висоту у вітряну погоду. Дрони, натхненні кленовим насінням, можна буде використовувати в майбутніх війнах, особливо в ситуаціях, коли необхідно застосувати цілий рій БПЛА. Однак завдання полягає в тому, щоб забезпечити ефективність польоту на великі відстані.

З цією метою розробники провели випробування в аеродинамічній трубі і, зрештою, знайшли форму лопаті, яка забезпечила б ефективність комбінованого та одиночного польоту. Під час льотних тестів комбінований безпілотник і окремі дрони показали себе дуже стійко.

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Однак максимальна швидкість польоту комбінованого дрона, що розділяється, була непорівнянна з деякими військовими БПЛА. Хоча на це можна заплющити очі, оскільки роль комбінованого дрона полягає в проникненні в повітряний простір противника, поділі на субдрони й утворенні рою, здатного протистояти системам ППО завдяки великій чисельності.

Дослідники вважають, що один солдат зможе нести безліч модулів, що дасть змогу збирати різні типи безпілотників з різною кількістю субдронів для виконання місій. Це дасть Народно-визвольній армії Китаю тактичну перевагу над противниками, впевнені вони.

Раніше ми писали про те, що гіперзвуковий дрон Talon-A знову випробують і спробують його приземлити. Під час тестових польотів дрон Talon-A розвинув швидкість, близьку до гіперзвукової, але не приземлився, а впав у Тихий океан.