У РФ створять робота-платформу "Їжачок" для РСЗВ: погрожують вразити бронетехніку ЗСУ

Окупанти сподіваються зробити роботизовану платформу для РСЗВ малопомітною за рахунок невеликих розмірів і зеленого покриття.

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Російська компанія "Спектр" обіцяє поставити на фронт роботизовану реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Їжачок". Подробиці повідомило інформаційне агентство ТАСС.

"Їжачок" послужить роботизованою платформою для РСЗВ, яка зможе стріляти кумулятивно-осколковими снарядами масою 600 г, що здатні пробивати броню товщиною 200 мм. У компанії стверджують, що РСЗВ, розміщена безпосередньо на "Їжачку", зможе зробити максимум 6 пусків.

Розробники зазначили, що основними цілями для роботизованої реактивної системи залпового вогню стануть опорні пункти ЗСУ, а також броньована техніка, "яка підбирається до російських кордонів".

Працювати робот буде на невеликих дистанціях. Очікується, що невеликі габарити і зелений колір зроблять платформу малопомітною на відкритій місцевості, особливо вночі або в умовах поганої видимості (дощ, туман). Окупанти сподіваються, що опорні пункти навряд чи зможуть відбити атаку такої РСЗВ.

Уточнюється, що робот-платформа буде випущений двох типів — на гусеничному ходу і на колесах. Російські інженери шукають спосіб, як об'єднати ці технології, щоб рухові можливості робота стали більш ефективними в умовах бездоріжжя або пересіченої місцевості. У їхніх планах зробити так, щоб колісна база змогла легко трансформуватися в гусеничну, і навпаки.

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Управляти платформою можна буде дистанційно за допомогою тих самих пультів і частот, які використовуються для маніпулювання наземним дроном "Їжачок". Така уніфікація позбавить ЗС РФ необхідності використовувати додаткове обладнання.

Раніше повідомляли, що російський наземний безпілотник "Їжачок" зможе мінувати дистанційно. Модифікований дрон зможе нести відразу дві протитанкові міни ТМ-62.

Також писали про те, що в Росії поліпшили систему проти FPV-дронів ЗСУ "Пероед-М". Комплекс радіоелектронної боротьби росіяни запустять у масове виробництво, пишуть місцеві ЗМІ. Їх готують до відправки на фронт у великих кількостях.