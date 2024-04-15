Росіяни показали безпілотний всюдихід для розмінування: як працює і що з ним не так (відео)

Установку для розмінування встановлено на російський дистанційно керований всюдихід "Челнок". Вона має забезпечити дистанційне розмінування, проте навіть у Росії на проєкт дивляться скептично.

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На виставці озброєння у Військово-інженерній академії Карбишева російський розробник ООО "МобиДик" з міста Кургаш представив електричну безпілотну установку розмінування УР-83П на базі всюдихода "Челнок". Про це повідомляє російський дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму Telegram-каналі.

Російський завод займається виробництвом цивільних снігоболотоходів з двигунами внутрішнього згоряння. Проте бензинові моделі надто шумні та громіздкі для військових потреб. на заводі встановили на них електричний двигун власного виробництва, що дозволило зробити транспортну платформу легкою, маневровою та майже безшумною.

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Виробник стверджує, що всюдихід майже не лишає теплового сліду. Також машину оснастили радіокеруванням, який робить її автономною.

На відео можна спостерігати досить тиху та маневрову транспортну платформу, яка виконує розворот на місці. Помітний невеликий тиск повітря у величезних колесах, шини відчутно деформуються під час руху.

Характеристики безпілотної транспортної платформи

Маса без заряду — 1350 кг;

Габарити — 3,8 х 2,5 х 3,4 м;

Розмір колеса — 1,45 м х 0,5 м х 24 м;

Швидкість руху водою — до 5 км/год;

Швидкість руху суходолом — до 50 км/год;

Тип акумулятора — LiFePo4;

Живлення — 240 В, 105 А*год;

Час автономної роботи — до 6 годин;

Мінімальний тиск у колесах — 0,02 кг/см;

Максимальний тиск у колесах — 0,35 кг/см;

Тиск гарантованого проходження протитанковою міною — 0,1 кг/см.

Всюдихід був представлений на іншій виставці у 2023 році. На неї вирішили встановити установку для створення безпечних коридорів у мінних полях. Два двигуни установки тягнуть за собою детонаційний кабель з вибуховою речовиною, за допомогою якого відбувається підрив мін та утворюється безпечна зона довжиною понад 100 м і шириною 6 м.

Специфікації машини для розмінування Фото: Скриншот

Російський дослідник досить скептично ставиться до цього автономного розмінувальника. Він називає модель спробою чергового "розпилу" грошей російського військового міністерства за допомогою сторонніх організацій. Також називає провальною програму міністерства з розробки власних наземних роботів на заводі 766 УПТК.

"Я багато бачив розробок і патентів, але такого, що робить ця "Академія", не розбачити, найчистіша імітація наукової діяльності", — пише російський експерт.

За даними сайту UAportal, установка розмінування УР-83П, яка призначена для створення проходів в мінних полях, складається з напрямної стійки, анкерного пристрою, двох касет з 22 секціями детонаційного кабелю ДКРП-4, двох реактивних двигунів ДМ-70, двох гальмівних канатів, вузла передачі детонації, підривника ВР-04, з’єднувального троса, пускового пристрою. Вона забезпечує коридор 115 м на 6 м та має вибухову частину загальною вагою 1380 кг. Установку також використовують військові ЗСУ.

На службі в українських військових багато моделей безпілотних наземних транспортних засобів. Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали наземний безпілотний апарат "Терміт". Українська наземна платформа може перевозити дійсно великі вантажі та людей. Випробування демонструють здатність дрона долати великі перешкоди на шляху.