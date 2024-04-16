Гармата, Javelin і кулемет: бойовий робот R600 показав, як знищує дрони й не тільки

Бойовий модуль встановили на безпілотну машину підтримки піхоти S-MET. Разом вони мають значно посилити сухопутні війська, вражаючи цілі на відстані понад 300 метрів.

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Армія США перевірила можливості нового дистанційно керованого бойового модуля R600 від компанії Electro Optic Systems USA під час навчань Convergence Capstone 4 (PC-C4), проведених з 15 по 20 березня. Основне його призначення — боротьба з дронами, передає Army Recognition.

Модуль R600 оснащений гарматою M230LF калібру 30 мм виробництва Northrop Grumman, кулеметом і чотирма ракетами Javelin, а платформою для нього послужила роботизована машина підтримки піхоти (S-MET). Під час навчань робот зміг ефективно нейтралізувати невеликі БПЛА на відстані понад 300 м, а також вразити наземні цілі за допомогою гармати.

Підвищена вогнева міць R600 зіграла основну роль у поліпшенні бойової ефективності піхоти. Слід зазначити, що інтеграція протитанкових ракет Javelin, також допомогла розширити можливості сухопутних військ.

Тестування бойової станції R600 проводилося у співпраці з кількома галузевими партнерами. Так, компанія Boresight Aerial Targets надала недорогі БПЛА, які слугували мішенями, а експерти з Lockheed Martin допомогли встановити ракети.

Старші офіцери армії США, які були присутні на навчаннях, позитивно оцінили нові технології, які мають важливе значення для успіху армії в майбутніх конфліктах і вплинуть на майбутні рішення про закупівлі.

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Застосовуються сотнями: як наземні дрони допомагають ЗСУ на полі бою

Демонстрація дистанційного бойового модуля R600 відповідає стратегічним пріоритетам армії щодо інтеграції більшої кількості безпілотних і дистанційно керованих систем, що забезпечують захист бійців.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ показали безпілотний всюдихід для розмінування. Установка для розмінування встановлена на російський дистанційно керований всюдихід "Челнок". Вона має забезпечити дистанційне розмінування, однак навіть у Росії на проєкт дивляться скептично.