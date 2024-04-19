Україна створила системи РЕБ кращі за західні, але Росія не відстає — Міноборони

Керівник управління радіоелектронної боротьби Міноборони України розповів про вітчизняні досягнення у галузі РЕБ. Деяким засобам нема аналогів у світі.

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В Україні створюють системи радіоелектронної боротьби, яким нема аналогів, проте Росія постійно нарощує зусилля у цій галузі, з нею зараз є паритет. Цю та інші пов’язані теми розкрив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle полковник Іван Павленко, начальник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Міністерства оборони України.

Деякі українські системи РЕБ не мають аналогів ні у росіян, ні на Заході. Зокрема, вони відрізняються ефективністю та компактністю.

"Наприклад, росіяни виробляють великі станції, які мають майже таку саму ефективність, як наші невеликі станції "Буковель", "Анклав" або "Нота". Вони менш габаритні, монтуються на пікапах і, відповідно, швидше пересуваються. Також вони дешевші. І це дає нам невеличку перевагу в цьому напрямку", — розповідає Павленко.

Він також похвалив українські системи РЕБ ближньої дії та поставив у приклад обладнання компанії Kvertus. Міністерство оборони підвищило вимоги до виробників, але якість устаткування через це зросла. Слабшою ланкою голова управління Міноборони назвав українські авіаційні засоби РЕБ, у цій галузі ще багато роботи.

ЗСУ активно знищують засоби РЕБ російських окупантів. Рахунок йде на тисячі малогабаритних засобів і близько 300 потужних систем, як "Поле-21", "Житель" та Р330 БМВ. Втім, запаси росіян доволі великі.

Іван Павленко уточнює термінологію: він каже, що зараз коректно говорити про електромагнітну боротьбу, а не про радіоелектронну боротьбу (РЕБ). Це взаємодія з усіма приладами, які використовують електромагнітний спектр випромінювання, зокрема такими, як камери та телефони.

"Радіоелектронна боротьба має три основних складових: електронна підтримка, або розвідка, безпосередньо радіоелектронне придушення, а також радіоелектронний захист, якого, зокрема, потребують дрони. Всі засоби використовують електромагнітний спектр. Хто контролює цей спектр, той матиме суттєво перевагу над противником в застосуванні різних типів озброєнь", — каже начальник управління.

За його словами, існує приблизний паритет у засобах електромагнітної боротьби з російськими окупантами. Та не варто очікувати, що така ситуація триватиме довго: РФ вживає комплексних заходів для нарощування своїх можливостей. Для успішного протистояння потрібні стратегічні рішення у галузях електромагнітного захисту та безпілотників.

Павленко підтверджує, що росіяни навчилися змінювати не тільки частоти дронів, але й діапазони. Невелика перемога в України також є завдяки санкціям: через них Росія використовує недорогими низькоефективними китайськими складниками. В Україні теж використовують китайські технології, але збільшується використання ефективних західних компонентів.

Важливу роль у постачанні систем РЕБ Силам оборони України відіграють волонтери. Зазвичай пристрої, якими забезпечує війська держава, якісніші, проте й серед волонтерського постачання є засоби, які не поступаються фабричній якості. Допомагають з РЕБ також міжнародні партнери України, зокрема, багато робить Німеччина. Україна теж допомагає партнерам, зокрема створеними ефективними технологіями, зокрема у галузі радіоелектронної розвідки, де українці створили кілька ефективних засобів.

Іноді українські військові спрямовують російські технології захисту від РЕБ проти самих росіян. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ навчилися встановлювати на власні дрони трофейні пристрої "Комета", які захищають зв'язок БПЛА від перешкод.