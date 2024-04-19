Життя велосипедиста врятував смартгодинник: він викликав допомогу після небезпечної ДТП (фото)
Житель Нью-Йорка після падіння з велосипеда відчув себе погано і втратив свідомість. Гаджет одразу ж викликав екстрену службу.
Смартгодинник фірми Apple врятував життя жителю Нью-Йорка Еріку Золлінгеру після того, як він потрапив в аварію. Пристрій самостійно зареєстрував падіння власника і викликав екстрену службу за телефоном "911", передає NY Post.
Чоловік їхав на велосипеді під зливою і не помітив глибоку вибоїну на дорозі. Коли колесо потрапило в неї, байк перекинувся, і Ерік упав, дуже сильно вдарившись.
"Мене відкинуло в бік, і я вдарився об бетон", — розповів Золлінгер. — "На щастя, із зубами все було гаразд. Я вдарився правим коліном, розбив ніс і забив губу".
Золлінгер знайшов у собі сили знову сісти на велосипед і доїхав до будинку. Уже в квартирі він оглянув себе і вирішив, що все не так уже й погано, але коли пішов у душ, з його носа ринула кров, потім запаморочилося в голові. Чоловік знепритомнів і під час падіння вдарився корпусом об край ванни. Через деякий час Ерік прийшов до тями і почув голос оператора служби екстреної допомоги, який лунав зі смартгодинника Apple Watch.
"Коли я прийшов до тями, то почув: "911, що у вас сталося?" — згадує Золлінгер.
Як з'ясувалося, під час падіння у ванній активувалася вбудована в Apple Watch спеціальна функція розпізнавання падіння, завдяки якій гаджет автоматично зв'язує користувача зі службами екстреної допомоги. Золлінгер розповів, що його годинник не тільки зателефонував у службу 911, а й передав співробітникам екстреної служби його точне місце розташування.
Ерік скасував виклик і того ж дня завітав до місцевої лікарні, щоб пройти обстеження. Лікарі підтвердили, що його здоров'я гаразд і згодом виписали. Деякий час чоловік провів удома, чекаючи, коли зійдуть синці.Важливо
Ерік Золлінгер вважає, що "розумний" годинник врятував йому життя. "Я не знаю, як би все склалося, якби годинник не привів мене до тями", — сказав він.
Це вже не вперше, коли гаджет допомагає людям у складних ситуаціях. У грудні 2023 року жінка з Делавера (США) дивом уникла смерті після того, як скористалася функцією SOS на Apple Watch для виклику служби екстреної допомоги під час витоку газу. А 2022 року Apple Watch врятували життя чоловікові з Великої Британії після того, як виявили зупинку серця.
Раніше ми писали про те, що функція iPhone допомогла чоловікові пережити смерть його батьків. Інструмент Live Photos зробив не тільки знімки батьків, а й записав їхні голоси. Це було дуже важливо для сина.