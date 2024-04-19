Життя велосипедиста врятував смартгодинник: він викликав допомогу після небезпечної ДТП (фото)

Житель Нью-Йорка після падіння з велосипеда відчув себе погано і втратив свідомість. Гаджет одразу ж викликав екстрену службу.

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Смартгодинник фірми Apple врятував життя жителю Нью-Йорка Еріку Золлінгеру після того, як він потрапив в аварію. Пристрій самостійно зареєстрував падіння власника і викликав екстрену службу за телефоном "911", передає NY Post.

Чоловік їхав на велосипеді під зливою і не помітив глибоку вибоїну на дорозі. Коли колесо потрапило в неї, байк перекинувся, і Ерік упав, дуже сильно вдарившись.

"Мене відкинуло в бік, і я вдарився об бетон", — розповів Золлінгер. — "На щастя, із зубами все було гаразд. Я вдарився правим коліном, розбив ніс і забив губу".

Apple Watch викликали 911 для свого власника Еріка Золлінгера Фото: Kennedy News & Media

Золлінгер знайшов у собі сили знову сісти на велосипед і доїхав до будинку. Уже в квартирі він оглянув себе і вирішив, що все не так уже й погано, але коли пішов у душ, з його носа ринула кров, потім запаморочилося в голові. Чоловік знепритомнів і під час падіння вдарився корпусом об край ванни. Через деякий час Ерік прийшов до тями і почув голос оператора служби екстреної допомоги, який лунав зі смартгодинника Apple Watch.

Ерік Золлінгер із ранами на обличчі, що загоюються Фото: Kennedy News & Media

"Коли я прийшов до тями, то почув: "911, що у вас сталося?" — згадує Золлінгер.

Як з'ясувалося, під час падіння у ванній активувалася вбудована в Apple Watch спеціальна функція розпізнавання падіння, завдяки якій гаджет автоматично зв'язує користувача зі службами екстреної допомоги. Золлінгер розповів, що його годинник не тільки зателефонував у службу 911, а й передав співробітникам екстреної служби його точне місце розташування.

Ерік скасував виклик і того ж дня завітав до місцевої лікарні, щоб пройти обстеження. Лікарі підтвердили, що його здоров'я гаразд і згодом виписали. Деякий час чоловік провів удома, чекаючи, коли зійдуть синці.

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Ерік Золлінгер вважає, що "розумний" годинник врятував йому життя. "Я не знаю, як би все склалося, якби годинник не привів мене до тями", — сказав він.

Це вже не вперше, коли гаджет допомагає людям у складних ситуаціях. У грудні 2023 року жінка з Делавера (США) дивом уникла смерті після того, як скористалася функцією SOS на Apple Watch для виклику служби екстреної допомоги під час витоку газу. А 2022 року Apple Watch врятували життя чоловікові з Великої Британії після того, як виявили зупинку серця.

Раніше ми писали про те, що функція iPhone допомогла чоловікові пережити смерть його батьків. Інструмент Live Photos зробив не тільки знімки батьків, а й записав їхні голоси. Це було дуже важливо для сина.