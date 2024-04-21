Скріншоти новин і фото руйнувань: чим небезпечно ділитися в інтернет-чатах

Будь-яка інформація, яка зберігається зараз у людей у смартфонах і ноутбуках, може допомогти окупантам або привернути їхню увагу. Тому потрібно знати, що краще видалити з гаджетів.

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Українцям розповіли, якою інформацією не варто ділитися в інтернет-чатах і групах, щоб не стати жертвами російських окупантів. Відповідну інформацію опублікували на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Фахівці ЦНС зазначили, що на сьогодні особисті гаджети, такі, як ноутбуки, планшети та телефони, містять величезну кількість інформації про людину та її життя. Під час перевірок з боку окупантів смартфони та ноутбуки — перше, на що вони звертають увагу, тому що зараз практично в кожного є один із цих пристроїв.

Тому для убезпечення себе та своїх близьких важливо видалити певну інформацію з них. Насамперед слід видалити з чатів обговорення політичних питань, військових дій і критику політики Путіна та Росії. Також потрібно видалити фотографії військової техніки, руйнувань і скріншоти новин.

Крім того, слід видалити різні додатки, які можуть привернути увагу окупантів, такі як патріотичні інформаційні ресурси та месенджер Signal. Необхідно видалити контакти з позначеннями військового звання або псевдонімами солдатів, а краще використовувати реалістичні імена та прізвища. І нарешті, варто очистити історію браузера, закладки та чати в месенджерах, залишивши тільки нейтральну інформацію.

Важливо

Правила інформаційної безпеки під час війни: як захиститись цивільним

Ідеальним варіантом буде мати запасний смартфон, який можна надати окупантам під час обшуків, але він має виглядати як основний, з актуальними даними та листуванням.

Раніше експерт з кібербезпеки розповів, як українцям захистити смартфони під час війни. Він порекомендував оновити ОС, відключити біометричні системи і видалити додатки, без яких можна обійтися.

А Мінцифри представило список корисних чат-ботів, які допоможуть українцям вижити в умовах бойових дій. Наразі в месенджері Telegram надають інформацію щодо надання медичної допомоги, зв'язку з волонтерами та повідомлення про дії противника.