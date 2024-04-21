Скриншоты новостей и фото разрушений: чем опасно делиться в интернет-чатах

Любая информация, которая хранится сейчас у людей в смартфонах и ноутбуках может помочь оккупантам или привлечь их внимание. Поэтому нужно знать, что лучше удалить из гаджетов.

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Украинцам рассказали, какой информацией не стоит делиться в интернет-чатах и группах, чтобы не стать жертвами российских оккупантов. Соответсвующую информацию опубликовали на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

Специалисты ЦНС отметили, что на сегодня личные гаджеты, такие, как ноутбуки, планшеты и телефоны, содержат огромное количество информации о человеке и его жизни. При проверках со стороны оккупантов смартфоны и ноутбуки — первое, на что они обращают внимание, потому что сейчас практически у каждого есть один из этих устройств.

Поэтому для обеспечения безопасности себя и своих близких важно удалить определенную информацию с них. В первую очередь следует удалить из чатов обсуждения политических вопросов, военных действий и критику политики Путина и России. Также нужно удалить фотографии военной техники, разрушений и скриншоты новостей.

Кроме того, следует удалить различные приложения, которые могут привлечь внимание оккупантов, такие как патриотические информационные ресурсы и мессенджер Signal. Необходимо удалить контакты с обозначениями воинского звания или псевдонимами солдат, а лучше использовать реалистичные имена и фамилии. И наконец, стоит очистить историю браузера, закладки и чаты в мессенджерах, оставив только нейтральную информацию.

Важно

Правила информационной безопасности во время войны: как защититься гражданским

Идеальным вариантом будет иметь запасной смартфон, который можно предоставить оккупантам при обысках, но он должен выглядеть как основной, с актуальными данными и перепиской.

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал, как украинцам защитить смартфоны во время войны. Он порекомендовал обновить ОС, отключить биометрические системы и удалить приложения, без которых можно обойтись.

А Минцифры представило список полезных чат-ботов, которые помогут украинцам выжить в условиях боевых действий. Сейчас в мессенджере Telegram предоставляют информацию по оказанию медицинской помощи, связи с волонтерами и сообщению о действиях противника.