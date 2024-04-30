Створено ефективну систему захисту танків від дронів: що вміє ELI-3312 Huntereye

Пристрій ELI-3312 Huntereye оснащений датчиками і радарами для виявлення, класифікації та відстеження ворожих джерел вогню.

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Підрозділ IAI, Elta, нещодавно представив ELI-3312 Huntereye — передову систему, оснащену датчиками виявлення цілей. Пристрій інтегрується як з легкими, так і з важкими бойовими модулями з дистанційним управлінням (RWS), а також з бойовими танками.

ELI-3312 Huntereye здатна виявляти, класифікувати та відстежувати джерела вогню, забезпечуючи ситуаційну обізнаність у реальному часі. Об'єднуючи можливості двох основних датчиків в єдину систему, вона містить наземний радар спостереження для швидкого виявлення та ідентифікації і вбудований електрооптичний (ЕО) датчик джерела вогню.

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