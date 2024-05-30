Вода, удари та вібрації: в Apple показали, як тестують iPhone на міцність (відео)

Для перевірки стійкості iPhone у компанії Apple кидають смартфон під різними кутами на різні поверхні, занурюють апарат під воду, а також піддають струшуванню на різних частотах.

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У компанії Apple показали, як тестують смартфони iPhone на відповідність стандарту IP68. Відповідні кадри опублікував техноблогер Маркус Браунлі в соціальній мережі X.

Старший віцепрезидент Apple з розроблення апаратного забезпечення Джон Тернус у розмові з Маркусом Браунлі зазначив, перш ніж презентувати кінцеві продукти, компанія тестує понад 10 000 апаратів, піддаючи ці апарати різним випробуванням. За його словами, якщо в компанії помічають новий небезпечний сценарій використання iPhone, то можуть відтворити його в лабораторних умовах і включити в список до тестування.

Спочатку Маркус Браунлі демонструє, як Apple тестує свої iPhone на предмет IP-рейтингу (рейтинг захисту від проникнення). Загалом смартфон проходить чотири рівні перевірки водою:

IPX4 — піддон, що імітує дощ без істотного тиску;

IPX5 — струмінь низького тиску під різними кутами;

IPX6 — струмінь під високим тиском із пожежного шланга;

IPX8 — повне тривале занурення під воду з додатковим тиском для імітації глибини.

Тестування iPhone

На відео можна побачити спеціального робота, який тестує iPhone на стійкість до падінь. Робот кидає смартфон на різні поверхні під різними кутами. Камери також дають змогу інженерам спостерігати за моментом удару в уповільненому режимі, що може виявити структурні проблеми конструкції.

"Ви можете буквально побачити, як титанова рама розгойдується під час удару об землю", — зазначив блогер.

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Ще один тест на довговічність — струшування телефону на частотах, контрольованих комп'ютером. Як зазначає Маркус Браунлі, в Apple можуть запрограмувати частоту певного двигуна мотоцикла або вагона метро, щоб змоделювати, наскільки добре пристрій витримає тривалий вплив цієї частоти з плином часу.

Нагадаємо, iPhone 15 Pro має рамку з титану, тому після сильного удару або падіння металева основа залишається цілою, однак у задньої панелі і переднього скла шансів вистояти менше.

Фокус також писав про те, як продовжити термін служби iPhone. Найчастіше Айфони потрапляють у ремонт через механічні пошкодження після ударів і падінь. Запобігти їм допомагає якісний чохол, зроблений з амортизуючого матеріалу.