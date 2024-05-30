Вода, удары и вибрации: в Apple показали, как тестируют iPhone на прочность (видео)

Для проверки стойкости iPhone в компании Apple роняют смартфон под разными углами на разные поверхности, погружают аппарат под воду, а также подвергают встряхиванию на различных частотах.

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В компании Apple показали, как тестируют смартфоны iPhone на соответствие стандарту IP68. Соответствующие кадры опубликовал техноблогер Маркус Браунли в социальной сети X.

Старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус в разговоре с Маркусом Браунли отметил, прежде чем представить конечные продукты, компания тестирует более 10 000 аппаратов, подвергая эти их различным испытаниям. По его словам, если в компании замечают новый опасный сценарий использования iPhone, то могут воспроизвести его в лабораторных условиях и включить в список к тестированию.

Сначала Маркус Браунли демонстрирует, как Apple тестирует свои iPhone на предмет IP-рейтинга (рейтинг защиты от проникновения). Всего смартфон проходит четыре уровня проверки водой:

IPX4 — поддон, имитирующий дождь без существенного давления;

IPX5 — струя низкого давления под разными углами;

IPX6 — струя под высоким давлением из пожарного шланга;

IPX8 — полное длительное погружение под воду с дополнительным давлением для имитации глубины.

Тестирование iPhone

На видео можно увидеть специального робота, который тестирует iPhone на стойкость к падениям. Робот роняет смартфон на различные поверхности под разными углами. Камеры также позволяют инженерам наблюдать за моментом удара в замедленном режиме, что может выявить структурные проблемы конструкции.

"Вы можете буквально увидеть, как титановая рама раскачивается при ударе о землю", — отметил блогер.

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Еще один тест на долговечность — встряхивание телефона на частотах, контролируемых компьютером. Как отмечает Маркус Браунли, в Apple могут запрограммировать частоту определенного двигателя мотоцикла или вагона метро, ​​чтобы смоделировать, насколько хорошо устройство выдержит длительное воздействие этой частоты с течением времени.

Напомним, iPhone 15 Pro обладает рамкой из титана, поэтому после сильного удара или падения металлическое основание остается целым, однако у задней панели и переднего стекла шансов выстоять меньше.

Фокус также писал о том, как продлить срок службы iPhone. Чаще всего Айфоны попадают в ремонт из-за механических повреждений после ударов и падений. Предотвратить их помогает качественный чехол, сделанный из амортизирующего материала.