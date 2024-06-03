Лазерний зв'язок між супутниками: у Росії випробували "аналог Starlink", — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, Росія намагається створити супутникове угруповання, аналогічне Starlink. Так, у 2024 році глава Кремля Володимир Путін доручив виділити на розвиток високошвидкісного супутникового інтернету 116 млрд рублів.

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Російська компанія "Бюро 1440" випробувала в космосі лазерний зв'язок між супутниками, який має стати аналогом Starlink. Про це пише Militarnyi.

У самій компанії заявили, що випробування супутників власної розробки виявилися успішними.

Повідомляється, що понад 200 Гбайт було передано на швидкості 10 Гбіт/с між космічними апаратами на відстані понад 30 кілометрів один від одного. При цьому середній коефіцієнт бітових помилок (BER) становив менше 10e^-11, що можна порівняти з оптоволоконними лініями зв'язку.

У компанії зазначили, що для неї це найбільш ранній, але вкрай важливий етап підтвердження працездатності та потенціалу однієї цієї технології.

Принцип дії російського супутникового зв'язку

У Мінцифри Росії заявили, що така технологія дасть змогу налагодити інтернет і зв'язок там, де неможливо встановити наземні базові станції.

За словами журналістів, Росія намагається створити супутникове угруповання, аналогічне Starlink. Так, 2024 року глава Кремля Володимир Путін доручив виділити на розвиток високошвидкісного супутникового інтернету 116 млрд рублів у найближче десятиліття. Однак реальні повні витрати "Бюро 1440" мають становити щонайменше 7 млрд доларів. Заявлених 116 млрд рублів вистачить на 20% співфінансування проекту.

Раніше повідомлялося, що в РФ представили новий розвідувальний БПЛА "ИРТ-Скаут". Безпілотник оснастили електродвигуном, який дозволяє йому розвивати швидкість до 90 км/год. При цьому дальність його польоту становить 50 км, а час автономної роботи — 1 годину.

Також нагадаємо, що ССО спіймали "жирну" ціль окупантів новітньою українською розробкою. РЛС "засвітилася" на одному з операційних напрямків. Українські захисники завдали вогневого ураження по російській РЛС однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО.