Рекламу більше не відключиш: у YouTube придумали, як "обдурити" блокувальники

YouTube зробив рекламу частиною відео, через що блокувальники не можуть її розпізнати та приховати. Функція поки тестується, але деякі користувачі вже відчули її дію на собі.

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Компанія YouTube тестує новий метод боротьби з розширеннями для блокування реклами — інтеграцію реклами на стороні сервера. Про це написав у соціальній мережі X розробник краудсорсингового розширення для пропуску спонсорованих уривків відео SponsorBlock.

У публікації йдеться про те, що зараз YouTube експериментує з впровадженням реклами на стороні сервера. Це нововведення порушує роботу SponsorBlock, роблячи так, що "всі тимчасові мітки зміщені на час показу реклами".

"Наразі я налаштував сервер так, щоб він визначав, коли хтось надсилає заявку з браузера, де це відбувається, і відхиляв заявку, щоб запобігти заповненню бази даних неправильними заявками", — зазначив розробник SponsorBlock.

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Як зазначає портал 9to5google, це означає, що реклама тепер є частиною відео, а не доставляється окремо на сервер. Так блокувальники більше не зможуть її перехоплювати та приховувати. Наразі функція перебуває у стадії тестування, проте деякі користувачі вже відчули її дію на собі.

У виданні вказали на те, що це вже не перша спроба YouTube боротися з блокувальниками реклами. Як альтернативу компанія пропонує підписку на YouTube Premium. Стандартна індивідуальна підписка в Україні коштує 99 на місяць, студентська — 59 гривень, а сімейний план на 6 користувачів 149 гривень.

Нагадаємо, протягом останніх кількох місяців YouTube посилив правила, що забороняють використання блокувальників реклами. Багато користувачів помітили, що відео раптово почали перескакувати в кінець.

Також повідомлялося, що Ілон Маск має намір створити сервіс потокових відео, схожий на YouTube, на базі соціальної мережі X, який надасть користувачам можливість переглядати "довгі відео на великому екрані".