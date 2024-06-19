Наземний дрон Viking розіб'є ворогів ракетами Thales: розкрито бойові переваги

Дрон оснащений високотехнологічними системами озброєнь: бойовим модулем Kongsberg RS4 і 70-міліметровими ракетами з лазерним наведенням.

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Під час міжнародної виставки Eurosatory 2024 у Парижі італійська компанія IDV представила новий наземний безпілотник Viking ("Вікінг"). Про робота розповіло видання Аrmy recognition.

Дрон оснащений високотехнологічними системами озброєнь, такими як дистанційно керований модуль Kongsberg RS4 і 70-міліметровими ракетами з лазерним наведенням від виробника Thales. Viking пропонується використовувати під час місій, що вимагають значної вантажопідйомності. Він може нести корисне навантаження, габарити якого сягають 2,2 х 1,8 м, а вага — 750 кг. "Вікінг" також ідеально підходить для розвідувальних операцій, логістичної підтримки або швидкого розгортання озброєнь у зонах конфлікту.

Розміри самого робота такі: довжина 3 м, висота 1,3 м і ширина 1,8 м. Він може добре маневрувати на різній місцевості завдяки особливій конструкції підвіски, наприклад, з легкістю подолає круті та високі пагорби

У рух безпілотник приводить гібридна дизель-електрична рухова система. Viking може подолати відстань 20 км на електричному приводі і 250 км у гібридному режимі. Дрон також годиться для використання в екстремальних погодних умовах, від -20 °C до +39 °C.

За словами представників IDV, технологічна інтеграція та експлуатаційна гнучкість робить цей безпілотник значним стратегічним доповненням до сучасних армій, що поєднує вогневу міць і мобільність для ефективного розв'язання сучасних завдань безпеки.

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