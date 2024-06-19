Наземный дрон Viking разобьет врагов ракетами Thales: раскрыты боевые преимущества

Дрон оснащен высокотехнологичными системами вооружений: боевым модулем Kongsberg RS4 и 70-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением.

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Во время международной выставки Eurosatory 2024 в Париже итальянская компания IDV представила новый наземный беспилотник Viking ("Викинг"). О роботе рассказало издание Аrmy recognition.

Дрон оснащен высокотехнологичными системами вооружений, такими как дистанционно управляемый модуль Kongsberg RS4 и 70-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением от производителя Thales. Viking предлагается использовать в ходе миссий, требующих значительной грузоподъемности. Он может нести полезную нагрузку, габариты которой достигают 2,2 х 1,8 м, а вес — 750 кг. "Викинг" также идеально подходит для разведывательных операций, логистической поддержки или быстрого развертывания вооружений в зонах конфликта.

Размеры самого робота таковы: длина 3 м, высота 1,3 м и ширина 1,8 м. Он может хорошо маневрировать на разной местности благодаря особой конструкции подвески, например, с легкостью преодолеет крутые и высокие холмы

В движение беспилотник приводит гибридная дизель-электрическая двигательная система. Viking может преодолеть расстояние 20 км на электрическом приводе и 250 км в гибридном режиме. Дрон также годится для использования в экстремальных погодных условиях, от -20 °C до +39 °C.

По словам представителей IDV, технологическая интеграция и эксплуатационная гибкость делает этот беспилотник значительным стратегическим дополнением к современным армиям, сочетающим огневую мощь и мобильность для эффективного решения современных задач безопасности.

Ранее мы писали о том, что РФ будет производить все больше военных роботов, хотя и примитивных. Россия имеет много денег, но у нее нет доступа к передовым мировым технологиям, считает разработчик украинских дронов Ratel. История на поле боя повторяется так же, как с FPV-дронами.