"До першого блекаута": що буде з інтернетом і зв'язком в Україні, — інтерв'ю експерта

Українські оператори і провайдери виконали велику роботу, щоб забезпечити безперебійну роботу мереж під час відключень світла, але вони не змогли здійснити диво, каже телеком-експерт Роман Химич. Проте, дещо зробити ще можна.

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В Україні знову почалися масові відключення світла, які тривають дедалі довше, через це виникають проблеми з мобільним зв'язком і домашнім інтернетом. Експерт ринку телекомунікацій Роман Химич розповів в інтерв'ю Фокусу, якою є ситуація зараз, до чого готуватися найближчими місяцями і що можна зробити для поліпшення.

Оператори звітують про встановлення резервних систем живлення, але під час відключень українці все одно скаржаться на погану якість мобільного зв'язку. Як ви оцінюєте роботу компаній і актуальну ситуацію зі зв'язком?

Технології мобільного зв'язку та засновані на них мережі не призначені для хоч якоїсь тривалої експлуатації в екстремальних умовах. Бізнес із надання послуг мобільного зв'язку в тому вигляді, як він сформувався до 2022 року, це суто невійськова діяльність. Зокрема, обладнання мобільного зв'язку передбачає наявність постійного стабільного електроживлення на основі традиційних мереж.

Як і будь-яка цивільна технологія, мережі мобільного зв'язку мають певний запас міцності. Цей запас не нескінченний, а відповідні компенсаційні механізми не можуть нескінченно масштабуватися. Перебої в роботі електромереж передбачені, але не повинні мати хронічний характер і бути занадто тривалими.

Українські оператори мобільного зв'язку виконали величезну роботу, адаптуючи свої мережі до обставин повномасштабної війни. Однак явити диво вони не змогли. Оскільки ситуація з електропостачанням безперервно погіршується, запас міцності мереж добігає кінця.

Чи витримають мобільні мережі тривалі блекаути? Який термін без світла буде критичним?

Відповідно до рішення РНБО, ухваленого в листопаді 2023 року, оператори забезпечили можливість автономного живлення протягом 3 діб для ключових елементів своїх мереж і деяких базових станцій. Усі інші базові станції мають працювати автономно щонайменше 6 годин.

При цьому необхідно врахувати, що основний засіб автономного живлення — це акумулятори. За винятком найдорожчих, вони заряджаються набагато повільніше, ніж віддають заряд. Тому якщо напруга в мережі електропостачання зникає занадто часто і надовго, акумулятори після кількох циклів неповної зарядки розряджаються в "нуль" і вже не можуть підтримувати функціонування базової станції.

Я не можу дати точну відповідь на ваше запитання, оскільки в кожному конкретному випадку необхідно виконувати розрахунки.

Відключення світла в Україні стають нормою Фото: Getty Images

Оператори, зокрема, "Київстар", часом обіцяють певний час роботи мережі від резервного живлення, а на ділі з'єднання пропадає раніше. Чому так відбувається і що можна зробити?

Як це заведено у світі технологій, бізнес наводить так звані розрахункові, прогнозні показники, які досяжні за найсприятливіших умов. Фактичні показники, як правило, відрізняються від прогнозних у гірший бік. Час роботи базової станції від автономного джерела живлення залежить, зокрема, від навантаження. Воно, своєю чергою, сильно коливається протягом доби. Підвищення температури вдень призводить до зростання енерговитрат на кондиціонування обладнання.

Що робити абонентам для поліпшення якості мобільного зв'язку? Чи є ефективні альтернативи?

Що з цим робити? Нічого, за великим рахунком. Виходити з того, що доступність мобільного зв'язку не гарантована, тому не потрібно на неї покладатися.

У ситуації регулярних тривалих відключень навряд чи допоможе щось, крім встановлення зовнішньої антени. Це збільшить шанси підключатися до тих базових станцій, які мають дизель-генератори і працюватимуть навіть в умовах тривалих відключень.

Яка ситуація з дротовим інтернетом? Чи є сенс масово переходити на оптоволокно (технологію XPON)?

Я чув від учасників ринку кілька принципово різних версій відповіді на це питання. Я не експерт у цій галузі, тому не можу судити, яка з них якнайкраще відображає реальність.

Виходячи із загальних міркувань, первинним є питання про те, як довго може підтримувати функціонування своєї мережі провайдер — тих елементів мережі, за які відповідає саме він. Це знає тільки він і немає іншого способу з'ясувати, окрім як запитати безпосередньо. При цьому можливості проконтролювати у нас немає. Тобто, у провайдера є можливість зловживання довірою.

З пасивними оптичними мережами є як мінімум одна проблема. За наявності сигналу в кабелі, який заведений у квартиру, абоненту все одно необхідне електроживлення, щоб скористатися цим сигналом. Як мінімум, потрібно живити роутер. Для цього потрібен не powerbank з постійною напругою, а побутові акумулятори, здатні забезпечити змінний струм. Їх треба заряджати, причому набагато довше, ніж вони розряджаються, і так далі. Тому навіть із такими мережами інтернет буде, у кращому разі, до першого тривалого блекауту.

Перехід на оптику, наскільки можу судити, не повинен позначитися на споживчому досвіді. Первинні мережі передачі даних і магістральні канали, які пов'язують Україну із зовнішнім світом, мають більш ніж достатній канальний ресурс.

Чого українцям очікувати взимку, коли обіцяють відключення світла по 18-19 годин?

У подібній ситуації мобільний зв'язок буде відсутній на більшій частині території України. Там, де залишиться можливість підключення до мережі, якість послуги сильно деградує через наплив охочих. Найімовірніше, залишиться тільки можливість дзвонити і відправляти-приймати текстові повідомлення.

У травні Мінцифри повідомило про тестування в Україні технології зв'язку 5G. Як просувається її впровадження, коли очікувати повноцінного запуску і що зміниться після цього?

Впровадження мереж п'ятого покоління не є пріоритетом операторських компаній за нинішніх обставин. Процес підготовки до видачі ліцензій йде потихеньку. Можливо, наступного року оператори отримають право використовувати ці технології.

Я не знаю, що таке повноцінний запуск, тому не можу нічого сказати. Загалом поява 5G-мереж ніяк не позначиться на абонентах.

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