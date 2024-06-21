"До первого блэкаута": что будет с интернетом и связью в Украине, — интервью с экспертом

Украинские операторы и провайдеры проделали большую работу, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей во время отключений света, но они не смогли совершить чудо, говорит телеком-эксперт Роман Химич. Тем не менее, кое-что сделать еще можно.

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В Украине снова начались массовые отключения света, которые длятся все дольше, из-за этого возникают проблемы с мобильной связью и домашним интернетом. Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич рассказал в интервью Фокусу, какова ситуация сейчас, к чему готовиться в ближайшие месяцы и что можно сделать для улучшения.

Операторы отчитываются об установке резервных систем питания, но во время отключений украинцы все равно жалуются на плохое качество мобильной связи. Как вы оцениваете работу компаний и актуальную ситуацию со связью?

Технологии мобильной связи и основанные на них сети не предназначены для сколь-нибудь продолжительной эксплуатации в экстремальных условиях. Бизнес по предоставлению услуг мобильной связи в том виде, как он сформировался к 2022 году, это сугубо невоенная деятельность. В частности, оборудование мобильной связи предполагают наличие постоянного стабильного электропитания на основе традиционных сетей.

Как и всякая гражданская технология, сети мобильной связи имеют определенный запас прочности. Этот запас не бесконечен, а соответствующие компенсационные механизмы не могут бесконечно масштабироваться. Перебои в работе электросетей предусмотрены, но не должны иметь хронический характер и быть слишком продолжительными.

Украинские операторы мобильной связи проделали огромную работу, адаптируя свои сети к обстоятельствам полномасштабной войны. Однако явить чудо они не смогли. Поскольку ситуация с электроснабжением непрерывно ухудшается, запас прочности сетей подходит к концу.

Выдержат ли мобильные сети длительные блэкауты? Какой срок без света будет критическим?

В соответствии с решением СНБО, принятым в ноябре 2023 года, операторы обеспечили возможность автономного питания на протяжении 3 суток для ключевых элементов своих сетей и некоторых базовых станций. Все остальные базовые станции должны работать автономно не менее 6 часов.

При этом необходимо учесть, что основное средство автономного питания — это аккумуляторы. За исключением наиболее дорогих, они заряжаются намного медленнее, нежели отдают заряд. Поэтому если напряжение в сети электроснабжения исчезает слишком часто и надолго, аккумуляторы после нескольких циклов неполной зарядки разряжаются в "ноль" и уже не могут поддерживать функционирование базовой станции.

Я не могу дать точный ответ на ваш вопрос, поскольку в каждом конкретном случае необходимо выполнять расчеты.

Отключения света в Украине становятся нормой Фото: Getty Images

Операторы, в частности, "Киевстар", порой обещают одно время работы сети от резервного питания, а на деле соединение пропадает раньше. Почему так происходит и что можно сделать?

Как это принято в мире технологий, бизнес приводит так называемые расчетные, прогнозные показатели, которые достижимы при наиболее благоприятных условиях. Фактические показатели, как правило, отличаются от прогнозных в худшую сторону. Время работы базовой станции от автономного источника питания зависит, в частности, от нагрузки. Она, в свою очередь, сильно колеблется на протяжении суток. Повышение температуры днем приводит к росту энергозатрат на кондиционирование оборудования.

Что делать абонентам для улучшения качества мобильной связи? Есть ли эффективные альтернативы?

Что с этим делать? Ничего, по большому счету. Исходить из того, что доступность мобильной связи не гарантирована, поэтому не нужно на нее полагаться.

В ситуации регулярных продолжительных отключений вряд ли поможет что-то, кроме установки внешней антенны. Это увеличит шансы подключаться к тем базовым станциям, которые имеют дизель-генераторы и будут работать даже в условиях продолжительных отключений.

Какова ситуация с проводным интернетом? Есть ли смысл массово переходить на оптоволокно (технологию XPON)?

Я слышал от участников рынка несколько принципиально разных версий ответа на этот вопрос. Я не эксперт в этой области, поэтому не могу судить, какая из них наилучшим образом отражает реальность.

Исходя из общих соображений, первичен вопрос о том, как долго может поддерживать функционирование своей сети провайдер — тех элементов сети, за которые отвечает именно он. Это знает только он и нет другого способа выяснить, кроме как спросить напрямую. При этом возможности проконтролировать у нас нет. То есть, у провайдера имеется возможность злоупотребления доверием.

С пассивными оптическими сетями есть как минимум одна проблема. При наличии сигнала в кабеле, который заведен в квартиру, абоненту все равно необходимо электропитание, чтобы воспользоваться этим сигналом. Как минимум, нужно запитать роутер. Для этого нужен не powerbank с постоянным напряжением, а бытовые аккумуляторы, способные обеспечить переменный ток. Их надо заряжать, причем гораздо дольше, чем они разряжаются, и так далее. Поэтому даже с такими сетями интернет будет, в лучшем случае, до первого продолжительного блэкаута.

Переход на оптику, насколько могу судить, не должен отразиться на потребительском опыте. Первичные сети передачи данных и магистральные каналы, которые связывают Украину с внешним миром, имеют более чем достаточный канальный ресурс.

Чего украинцам ожидать зимой, когда обещают отключения света по 18-19 часов?

В подобной ситуации мобильная связь будет отсутствовать на большей части территории Украины. Там, где останется возможность подключения к сети, качество услуги сильно деградирует из-за наплыва желающих. Скорее всего, останется только возможность звонить и отправлять-принимать текстовые сообщения.

В мае Минцифры сообщило о тестировании в Украине технологии связи 5G. Как продвигается ее внедрение, когда ожидать полноценного запуска и что изменится после этого?

Внедрение сетей пятого поколения не является приоритетом операторских компаний в нынешних обстоятельствах. Процесс подготовки к выдаче лицензий идет потихоньку. Возможно, в следующем году операторы получат право использовать эти технологии.

Я не знаю, что такое полноценный запуск, поэтому не могу ничего сказать. В целом появление 5G-сетей никак не отразится на абонентах.

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