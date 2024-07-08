ШІ-помічник замість костюма "Залізної людини": як у США створюють суперсолдатів

У США відмовилися від створення так званого костюма "Залізної людини", зосередившись на розробленні операторів із "когнітивною перевагою".

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Міністерство оборони США з 2020 року працює над створенням тактичного помічника зі штучним інтелектом (hyper-enabled operator — HEO) для Командування спеціальних операцій США (SOCOM). Про це пише портал WIRED.

Повідомляється, що концепція HEO ґрунтується на програмі Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS), розпочатій у 2013 році. Метою TALOS було створення так званого костюма "Залізної людини" з метою підвищити виживаність операторів у бою, зробивши їх стійкими до вогню зі стрілецької зброї. Програму закрили 2019 року, але її результати лягли в основу створення HEO, метою якої стала "когнітивна перевага" бійця на полі бою.

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Концепція HEO передбачає заміну броні, що лежить в основі проєкту TALOS, на складне комунікаційне обладнання і набір датчиків, побудований на передовій обчислювальній архітектурі. Очікується, що це допоможе оператору збирати дані і переробляти їх на корисну інформацію за допомогою простого інтерфейсу, наприклад, проєкційного дисплея, зокрема в місцях, де традиційні мережі зв'язку можуть бути недоступні.

"Це також допоможе ухвалювати своєчасні, обґрунтовані рішення і вживати дії в межах можливостей реагування противника", — заявив представник SOCOM Джеймс О. Грегорі.

Які завдання виконуватиме HEO

Як зазначає Джеймс О. Грегорі, розробники HEO протягом останніх кількох років працювали над трьома основними експериментальними технологіями: сенсорними і периферійними обчисленнями, архітектурою та аналізом, а також мовним перекладом. За підсумком у SOCOM зосередилися на шести напрямках розроблення продукту:

комплекті для оператора з датчиками та обчислювальною потужністю бортового комп'ютера;

ресурсах для розроблення застосунків;

унікальній архітектурі системи діагностики місії;

"людино-машинному інтерфейсі", який зазвичай являє собою цифровий дисплей;

продукті "реалізація інформації", що, ймовірно, передбачає чітке відображення даних;

зв'язку за межами прямої видимості (BLoS), призначеного для підтримання спілкування між військовими та їхніми командирами без супутникового зв'язку.

За словами Джеймса О. Грегорі, останніми роками командування поступово розгорнуло кілька нових можливостей із програми HEO. Так, 2021 року SOCOM оголосило, що BLoS і незазначений "інтегрований інструмент ситуаційної обізнаності" переходять у розряд офіційних програм. Також є система "візуального перекладу середовища" VITA, яка під час випробувань успішно продемонструвала переклад із російської, китайської, мандаринської та української мов, і розгорнута на двох неназваних театрах бойових дій.

"Компонент візуального перекладу підвищує ситуаційну обізнаність, перекладаючи відеозображення, як-от вуличні знаки, графіті та інші письмові тексти, в режимі реального часу. Оператори можуть використовувати камери своїх телефонів, щоб сканувати навколишнє оточення і миттєво розуміти іноземні мови", — пояснив Джеймс О. Грегорі.

Нагадаємо, австралійські військові можуть отримати гаджети зі штучним інтелектом, які їх захистять від вірусів і хімічної зброї.

Також повідомлялося, що війна в Україні стала для Збройних сил США випробувальним полігоном новітніх військових технологій, зокрема оснащених ШІ систем виявлення цілей за допомогою дронів.