В Україні створили турель "Буря" для гранатомета Мk 19: в чому її перевага (фото, відео)

Турель "Буря" була створена з урахуванням запитів військових і виробників наземних дронів. За словами СЕО компанії Frontline Євгена Третяка, воювати повинні роботи, а не люди.

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Український військовий стартап Frontline розробив роботизовану турель для 40-мм автоматичного гранатомета Мk 19, яка отримала назву "Буря". Детальніше про це розповідає "Мілітарний".

"Ми в компанії Frontline віримо, що воювати мають роботи, а не люди. Ми раді представити "Бурю" як частину концепту роботизованої передової. Роботи мають здійснювати розвідку, коригування, логістику та ураження як з повітря, так і з землі", — сказав CEO компанії Frontline Євген Третяк.

Турель "Буря"

Так, турель була розроблена з урахуванням запитів військових і виробників наземних дронів.

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Турель "Буря": технічні характеристики

Вага "Бурі" складає 47 кілограмів, вона може бути розгорнула вручну на тринозі чи доставлена до місця роботи за допомогою логістичної платформи. Також турель оснащена автоматизованою системою наведення й ведення вогню, це забезпечує швидке реагування на загрози й точне ураження цілей.

Турель "Буря" Фото: Frontline

Своєю чергою дистанційне керування, наведення й стрільба відбувається на відстані 50-100 метрів, тоді як націлювання може відбуватися цілевказанням через БПЛА чи систему "Кропива".

Для кращої кучності турель оснащена системою гасіння віддачі, боєзапас — від 32 до 64 гранат. Проте головною перевагою "Бурі" є її мобільність. Так, невелика вага й компактні габарити не створюють обмежень для транспортування турелі цивільними автомобілями.

Софтверна частина дозволяє зручно націлюватися за допомогою ноутбука чи планшета, в цей час особа може перебувати в укритті на відстані від турелі.

Крім цього, "Буря" передбачає інтеграцію з актуальними державними й приватними системами ситуаційної обізнаності. Наразі вона пройшла дослідницькі тестування й перебуває на стадії кодифікації.

Нагадаємо, 29 червня у ЗМІ розповіли, що старшокласники із Чернігова розробили прилад, що допомагає виявити БПЛА в радіусі до п’яти кілометрів. Він створений на основі українського детектора безпілотників "Цукорок", але зі штучним інтелектом.

27 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна розробила нового робота Ratel Н. Він призначений для евакуації поранених бійців із поля бою.