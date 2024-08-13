У Росії створюють бойовий РЕБ-автомобіль "Витязь": чому він не захистить окупантів

Розробники встановлюють на машину "Витязь" системи РЕБ "Волнорез", які самі росіяни визнали неефективними проти БПЛА.

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Російська компанія "Арго" розробляє для Збройних сил Російської Федерації легкий військовий автомобіль "Витязь", оснащений системою радіоелектронної боротьби "Волнорез". Про це розповів гендиректор підприємства Костянтин Багдасаров в інтерв'ю "РИА Новости".

За словами розробника, "Витязь" створюється для російських розвідників і військовослужбовців ССО, які воюють на передовій в Україні. Зокрема, автомобіль має прикривати підрозділи під час ротацій. Перший дослідний зразок машини вже готовий.

За основу "Витязя" розробники взяли шасі автомобіля УАЗ 469, але бензиновий двигун поміняли на дизельний потужністю близько 100 кінських сил. На шасі також встановили стаціонарний і мобільний комплекси РЕБ "Волнорез". Як озброєння "Витязь" може використовувати зенітні кулеметні установки, спарені з великокаліберним кулеметом КПВТ.

Перевагою машини розробники називають її ходові якості та легкість обслуговування. За словами Костянтина Багдасарова, сучасні машини на бензинових двигунах оснащені складними електронними системами управління, які можуть легко вийти з ладу. Що стосується "Витязя", його може полагодити "будь-яка людина, що має найменшу технічну освіту".

Що відомо про систему РЕБ "Волнорез"

Про випробування комплексу радіоелектронної боротьби "Волнорез" у РФ заявили ще у вересні минулого року. Система нагадує капелюшок гриба і її можна встановити практично на будь-який військовий транспорт. Повідомляли, що "Волнорез" захищатиме російську техніку від атак невеликих дронів-камікадзе, особливо від FPV-дронів.

Система РЕБ "Волнорез" Фото: Facebook

Невдовзі український фахівець із радіозв'язку Сергій Бескрестнов оцінив російську розробку. Експерт зазначив, що антена "Волнореза" має низку мінусів, зокрема провал у вертикальній діаграмі. Він пояснив, що якщо пілоти ЗСУ запустять FPV-дрони на кілька кілометрів із пультом на 2 Вт і гарною антеною, а також прощупають діаграму антени та пограються з поляризацією, то "весь захист "Хвилеріза" полетить".

У лютому цього року неефективність "Волнореза" визнав російський блогер Володимир Романов, заявивши, що система РЕБ повністю не працює. Військкор закликав усіх, хто отримав цей прилад, спочатку його протестувати, щоб переконатися в його марності.