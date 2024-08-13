В России создают боевой РЭБ-автомобиль "Витязь": почему он не защитит оккупантов

Разработчики устанавливают на машину "Витязь" системы РЭБ "Волнорез", которые сами россияне признали неэффективными против БПЛА.

Related video

Российская компания "Арго" разрабатывает для Вооруженных сил Российской Федерации легкий военный автомобиль "Витязь", оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Волнорез". Об этом рассказал гендиректор предприятия Константин Багдасаров в интервью "РИА Новости".

По словам разработчика, "Витязь" создается для российских разведчиков и военнослужащих ССО, которые воюют на передовой в Украине. В частности, автомобиль должен прикрывать подразделения во время ротаций. Первый опытный образец машины уже готов.

За основу "Витязя" разработчики взяли шасси автомобиля УАЗ 469, но бензиновый двигатель поменяли на дизельный мощностью около 100 лошадиных сил. На шасси также установили стационарный и мобильный комплексы РЭБ "Волнорез". В качестве вооружения "Витязь" может использовать зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Преимуществом машины разработчики называют его ходовые качества и легкость обслуживания. По словам Константина Багдасарова, современные машины на бензиновых двигателях оснащены сложными электронными системами управления, которые могут легко выйти из строя. Что касается "Витязя", его может починить "любой человек, имеющий маломальское техническое образование".

Что известно о системе РЭБ "Волнорез"

Об испытаниях комплекса радиоэлектронной борьбы "Волнорез" в РФ заявили еще в сентябре прошлого года. Система напоминает шляпку гриба и ее можно установить практически на любой военный транспорт. Сообщалось, что "Волнорез" будет защищать российскую технику от атак небольших дронов-камикадзе, особенно от FPV-дронов.

Система РЭБ "Волнорез" Фото: Facebook

Вскоре украинский специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов оценил российскую разработку. Эксперт отметил, что антенна "Волнореза" имеет ряд минусов, в частности провал в вертикальной диаграмме. Он объяснил, что если пилоты ВСУ запустят FPV-дроны на пару километров с пультом на 2 Вт и хорошей антенной, а также прощупают диаграмму антенны и поиграются с поляризацией, то "вся защита "Волнореза" полетит".

В феврале этого года неэффективность "Волнореза" признал российский блогер Владимир Романов, заявив, что система РЭБ полностью не работает. Военкор призвал всех, кто получил этот прибор, сначала его протестировать, чтобы убедиться в его бесполезности.